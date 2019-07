¿Quién lidera diálogo en conflicto social de Tía María?

Fiorella Montaño / Edward Quispe

La Coordinadora por el Desarrollo de la Provincia de Islay planificó una marcha a favor del proyecto minero Tía María. Sin embargo, la movilización se canceló. Víctor Aliaga, vocero de este movimiento, dijo que de esa forma querían evitar entredichos con los opositores al proyecto minero, que acatan una paralización indefinida desde el pasado 15 de julio.

En el valle de Tambo, la oposición al proyecto cuprífero de Southern es importante, pero también hay un grupo favorable a la inversión. Desde ahí se lanzó una propuesta para invitar al Ejecutivo a dialogar en esa localidad. Hasta la fecha, es la única propuesta de diálogo sin el condicionamiento previo de la anulación de la licencia de construcción entregada a Southern. Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, ayer volvió a invitar a Vizcarra a Islay, pero señaló que antes tenía que anular este permiso. Los dirigentes del valle de Tambo sostienen la misma posición. Para Víctor Aliaga, vocero de la Coordinadora por el Desarrollo de Islay, estas posiciones no ayudan. El grupo recolectará firmas para enviar un memorial a la Presidencia del Consejo de Ministros y pedir la instalación de una mesa. Tanto el gobernador como los alcaldes de Islay no participarían. Ellos firmaron un memorial negándose a ser voceros en una mesa.

Protestas no dan tregua

En el sexto día de protesta, no hubo tregua alguna pese al fin de semana. Continuaron los bloqueos en las vías Costanera y Panamericana. Por seguridad, el dictado de clases continuará suspendido en los colegios.

Los comercios solo abren sus puertas por unas horas. Víctor Aliaga señala que seguir así es insostenible. Su propuesta es que en la mesa se comprometa a Southern a explicar los alcances de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se garantice que no se dañará el ambiente.

Señaló que, desde el 2015, no se realizó un buen trabajo de comunicación que absuelva esas dudas y despeje los temores de una posible contaminación al valle de Tambo.

Anular licencia

El viernes, durante su visita a Lima, Elmer Cáceres indicó que presentaron un recurso de revisión a la licencia de construcción ante el Ministerio de Energía y Minas, con la intención de anularla. Lo que argumenta el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) es que no se tomó en cuenta que, en 2018, el área fue declarada como de ecosistema frágil, reconocida así por el Ministerio de Agricultura. Por ello, las autoridades regionales aseguran que no se pueden ejecutar actividades extractivas en esta zona. Cáceres también indicó que buscarían la nulidad de la Resolución Gerencial Regional N.° 150-2018-GRA/GGR del 30 de julio de 2018. Mediante este documento, se otorgó el derecho de servidumbre (de paso) a Southern en un área de 49.5 hectáreas, comprendida entre Cocachacra y Mejía, por un pago de S/ 948 173. Este derecho facilitaría las operaciones de la minera. La región argumenta que la empresa mexicana no habría pagado el 30% del monto total, establecido como cuota inicial según contrato, siendo esta una causal para anular la servidumbre.

Regiones del sur paralizan por Tía María

Este 25 de julio, gremios sindicales y asociaciones de las regiones de Arequipa, Tacna, Puno, Cusco, realizarán protestas de 24 horas, mientras que en Ayacucho acatarán un paro de 48 horas el 25 y 26 de este mes en protesta contra el proyecto Tía María. Este fue el acuerdo al que llegaron en una reunión general en Arequipa ayer.