Las frases de la semana

“Los problemas que pueda traer a futuro, heridos o muertos, serán su culpa, porque hemos avisado”.

Gobernador arequipeño Elmer Cáceres responsabiliza al presidente Vizcarra por licencia de construcción a Tía María.

“Yo les digo que estén tranquilos porque no habrá operación minera, no habrá construcción si previamente no se sientan a dialogar la empresa con la población”.

Aseguró el mandatario Martín Vizcarra.

“(Ernesto) Blume va a liberar a Keiko, no me queda la menor duda”.

Abogado Carlos Rivera sobre el miembro del TC que verá el caso.

“El daño que ha hecho Odebrecht al Perú es muchísimo más de 500 millones... si el acuerdo determina que tendría que darse (algún pago) debería quedar en garantía, porque sigue habiendo destapes”.

Presidente Vizcarra sobre exigencia de Odebrecht para que le transfieran S/ 524 millones.

“Recomendé a todos los presidentes que hoy día son acusados de ladrones”.

Nobel Mario Vargas Llosa admite que se equivocó, pero señala que nadie se podía imaginar que iban a robar.

“Si hay un caso que está mejor estructurado, que tiene más pruebas, que tiene todos los indicios para ser coordinado con éxito es el caso del expresidente Toledo”.

Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sobre el caso Toledo.

“I don’t speak Spanish”.

Ex primera dama Eliane Karp respondió así a periodista para no contestar sobre la detención de Alejandro Toledo.

“Una visita del presidente Vizcarra a Tía María ayudaría ”.

Congresista Richard Arce da consejos al Ejecutivo.

“Mi hijo se fue diciendo que volvería el día miércoles, pero nunca llegó. Han pasado 27 años y tantos miércoles, y pese a todo lo sigo esperando porque ni siquiera su cuerpo me han devuelto”.

Raida Cóndor, familiar de uno de los estudiantes de La Cantuta, exige justicia.

“En este momento la ley está vigente y el TC tiene un asiento en este consejo”.

Exministro de Justicia Aldo Vásquez sobre crisis en el Consejo Nacional de Justicia tras alejamiento del Tribunal Constitucional.