El clásico instantáneo «I don’t speak Spanish» de Eliane Karp nos remite sin mayores dilaciones al mensaje que le dejó, vía Facebook, a PPK cuando este aún era presidente: «I know what you did last time». Literalmente, una amenaza de película de terror.

Odebrecht asumió un rol muy distinto en cada uno de los gobiernos en los que ejerció su corrupta influencia. Vivió un innegable apogeo multimillonario durante el gobierno de García; se volvió la piedra angular de un proyecto político continental durante el de Humala, y tuvo una intervención protagónica en la caída del de Kuczynski. Sin embargo, su historia durante el régimen de Toledo es la más –a falta de una mejor palabra– aleccionadora.

Odebrecht ya era la constructora más importante en nuestras tierras cuando cayó el régimen de Fujimori. De hecho, su presencia en el Perú se remonta a 1980, cuando PPK era ministro de Energía de Belaunde y Odebrecht había ganado aquí su primer contrato fuera de Brasil: Charcani V. Pero una cosa era hacer negocios en el Perú de los 80 y 90, y otra cosa, muy distinta, en la bonanza del siglo XXI.

Durante los dos primeros años de Toledo, la principal batalla de Odebrecht –su pelea a muerte, en la que fueron reclutados muchos políticos y periodistas– fue Marca II. Un contrato de 40 millones de dólares. Una cifra menor, ridícula incluso, si la comparamos con los más de mil millones que costarían las interoceánicas solo un par de años después, en ese mismo gobierno de Toledo.

¿Qué pasó, entonces? Según el mismo Marcelo Odebrecht, «PPK fue la mayor piedra en el zapato» en un primer momento. ¿Cómo así las empresas de ambos terminarían firmando contratos entre ellas sobre obras como Olmos y las interoceánicas? Esa es parte de la historia que ocupa las páginas de «K.O. P.P.K.», el libro que he lanzado para esta FIL 2019.

En el proceso de escritura de «K.O. P.P.K.» me quedó claro que Toledo no habría podido cumplir su acuerdo con los brasileños si no fuera por los funcionarios de alto nivel que se compraron los pleitos de Odebrecht. El proceso de extradición del expresidente debería ser el inicio de la dilucidación de esas responsabilidades, de quienes le pusieron la alfombra roja a las constructoras de Lava Jato en el primer quinquenio del siglo.

Toledo ya cayó, ahora toca conocer qué es lo que saben él y su esposa sobre aquella last time.