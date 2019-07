Del Solar espera que Pleno revierta revés en inmunidad

En cinco de los seis proyectos presentados por el Ejecutivo en el marco de una cuestión de confianza, se ha respetado la esencia de la reforma política, menos en el de inmunidad parlamentaria, sostuvo el premier Salvador del Solar, quien prefirió no pronunciarse si ello terminaría en un posible cierre del Congreso.

Reconoció que en las últimas semanas hubo un trabajo intenso, de muchas negociaciones, que se tradujo en la mayoría de dictámenes aprobados el viernes en la Comisión de Constitución, sin embargo, en el caso de la protección congresal ha habido un retroceso.

“Hasta ahora, en cinco de los seis, hemos recibido propuestas parlamentarias que han trabajado sobre las iniciativas del Ejecutivo que responden al espíritu de la reforma, no en el caso de inmunidad”, dijo en Canal N.

“Lo que se ha aprobado, que por supuesto puede revertirse en el Pleno, es dar rango constitucional a que tenga que tratarse de una sentencia firme para que el propio Parlamento levante la inmunidad. Esto no estaba en la Constitución de hoy”, agregó.

Dijo que no solo no responde a la confianza que otorgaron, sino que no se recuperará la certidumbre de la población.

Aclaró que no se puede saber si el Legislativo ha dado la confianza hasta que los dictámenes sean vistos en el Pleno, pero evitó referirse a un posible cierre del Congreso.❖