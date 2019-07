Congreso: Bancada liberal podría apoyar postulación de Daniel Salaverry

El congresista Gino Costa, de la Bancada Liberal, se manifestó sobre las próximas elecciones a la Mesa Directiva del Congreso y consideró que una posible reelección de Daniel Salaverry sería “interesante”.

“Me parece un candidato interesante porque ha hecho una gestión transparente y democrática en el Congreso y no ha buscado innecesariamente enfrentamientos con el Poder Ejecutivo, tampoco se ha prestado a la estrategia de blindaje de Fuerza Popular”, declaró a la agencia Andina.

En otro momento, Gino Costa precisó que la Bancada Liberal no ha definido qué posición tomará en la Mesa Directiva; sin embargo, anunció que podría apoyar una posible postulación de Daniel Salaverry para mantenerse en el cargo.

“Aún no hemos tomado una decisión porque no sabemos quiénes son los candidatos. Pero nosotros queremos una Mesa Directiva presidida por un congresista o una congresista que no quiera blindar a la corrupción, que quiera garantizar un manejo transparente y democrático, y que no tenga como propósito la confrontación permanente con el Poder Ejecutivo”, agregó.

Gino Costa enfatizó en que el sentir de su bancada era que Fuerza Popular ya no esté a cargo de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Además, destacó que tienen como prioridad sacar adelante a la reforma política.

Cabe señalar que Pedro Olaechea, de Acción Republicana, negó que se encuentre pensando en postular a la Mesa Directiva del Congreso. Él utilizó su cuenta de Twitter y precisó que los anuncios se darían mediante esa vía.

“En la bancada no hemos conversamos sobre postular a la Mesa Directiva. No nos preocupa el tema. No le pedimos a Fuerza Popular dos vicepresidencias y tampoco vamos a los medios a declarar. No se dejen engañar. La información oficial siempre estará en Republicanos_Pe”, publicó Pedro Olaechea en Twitter, negando los rumores de una posible candidatura.