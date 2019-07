Carta desde San Francisco

Querido Mirko:

Sara y yo tomamos el Bay Area Rapid Transit (BART) desde Oakland hasta el Centro Cívico de San Francisco, para presenciar la primera comparecencia de Toledo. En el camino de la estación a la corte nos topamos con los inevitables indigentes instalados en las veredas. El edificio federal Phil Burton (Su frase famosa fue “La única forma de tratar con los explotadores es aterrorizar a los miserables”) es bastante masivo y poco atractivo.

Creo que algo así como 95% del público éramos peruanos. La corte tenía paneles de madera y techos bajos. El ingreso del público fue por orden de llegada, salvo para la esposa de Toledo que llegó tarde y en pie de guerra (¿lo habitual, quizás?). Éramos unos 50 miembros del público (Sara y yo sentados justo detrás de la Karp) y una docena más entre abogados, secretarios y personal de seguridad.

Una vez comenzado, el proceso fue breve, menos de una hora. La fiscal fue directo al grano: había peligro de que Alejandro Toledo fugara, y no debía permitírsele una fianza. El abogado de la defensa argumentó que su cliente era una gran persona cuyo único interés era el bienestar del pueblo peruano. Dijo que era perseguido por su extracción indígena y por su lucha contra la dictadura de Fujimori. No me pareció muy preparado para ese caso.

En todo caso, el juez decidió no concederle fianza y entiendo que para él fue clave que el FBI hubiera encontrado un maletín con US$ 40.000 en casa de Toledo. El otro argumento del juez fue que no quería afectar el tratado de extradición entre los dos países.

Al momento de dejar la corte la esposa tuvo que ser contenida por sus amigos cuando ella discutía con algunos miembros de la audiencia. Una joven me dijo que Karp la había llamado “miembro de la mafia”. No vi el incidente del insulto al fiscal Vela al que se refiere La República.

El público en general quedó muy satisfecho con la negación de fianza, y las habituales celebraciones y aclamaciones se produjeron en el exterior del edificio, en presencia de la prensa. En lo personal, me complació ver al Sr. Toledo en ropa de prisionero (pantalones y camiseta roja).

Tenemos pensado ir el próximo viernes a la audiencia de extradición. Un abrazo,

Gustavo Houghton