Las frases de la semana en política: estas son las opiniones más controversiales [GALERÍA]

Martín Vizcarra

El presidente de La República se refirió en esta semana a la solicitud de Odebrecht al Estado de 524 millones de soles y al conflicto en Arequipa por el proyecto Tía María.

Sobre el pedido económico, Martín Vizcarra enfatizó en que se vienen descubriendo nuevos casos de corrupción que involucran a la constructora brasileña, y por ello ese dinero debería quedar en propiedad del Estado a manera de garantía por los daños hechos por Odebrecht que se podrían descubrir.

Respecto al proyecto Tía María, aseguró que antes de iniciar algún trabajo en los yacimientos, se dialogará con la población para escuchar sus demandas.

PUEDES VER La Resistencia: Grupo de choque que Bartra alentó atacó a Vargas Llosa y a Vizcarra

Richard Arce

El vocero de Nuevo Perú invita al mandatario, Martín Vizcarra, a acudir a Arequipa para conversar con la población por el proyecto Tía María; de acuerdo al parlamentario eso será beneficioso.

Carlos Rivera

El abogado cree que Keiko Fujimori será liberada por el presidente del Tribunal Constitucional. Como se conoce, Ernesto Blume se encargará la ponencia de la causa 2534-2019 (el hábeas Corpus presentado por Sachie Fujimori a favor de su hermana).

Eliane Karp

La ex primera dama intentó engañarle a un periodista diciéndole que no era quien estaba en el teléfono; además dijo que no hablaba castellano. Recordemos que Eliane Karp domina castellano, inglés, francés y algo de quechua.

Mario Vargas Llosa

Nuestro único Premio Nobel sostuvo que recomendó a los peruanos no votar por el fujimorismo para que no se viva nuevamente la corrupción de los 90, sin saber que los que ingresarían al poder también tendrían grandes escándalos.

Raida Cóndor

Han pasado más de 25 años de la matanza de La Cantuta; en estas fechas los familiares aparecen en la prensa solicitando que nunca se olvide el genocidio del gobierno de Alberto Fujimori.





Aldo Vásquez

El exministro de Justicia señaló que el Tribunal Constitucional -pese a no querer participar en la reforma judicial- aún puede ser parte de la reforma de acuerdo a ley.

Walter Gutiérrez

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó que no hay caso que tenga más elementos de convicción que el del expresidente de la República Alejandro Toledo, detenido el martes 16 por la justicia norteamericana.