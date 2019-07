“¡Salgan más a las calles!”, exige bartra a grupo de choque Fujimorista

Por: María Elena Hidalgo

La negada relación íntima entre Fuerza Popular y la violenta y agresiva agrupación “La Resistencia”, que se dedica a agraviar a políticos contrarios al fujimorismo y a medios y periodistas que investigan al partido que lidera Keiko Fujimori, quedó demostrada por acción de la congresista Rosa Bartra Barriga.

El jueves 11 de julio, la legisladora fujimorista Rosa Bartra fue una de las principales oradoras de un evento organizado por “La Resistencia”, en el que precisamente se cuestionó a la prensa independiente y se acordaron acciones contra los medios que fiscalizan las actividades de Fuerza Popular.

Por si fuera poco, la propia Bartra, en la actualidad presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, respaldó a “La Resistencia” y a su dirigente más notorio que se autodenomina Juan Maelo.

Además, Rosa Bartra transmitió en vivo desde su cuenta personal de Twitter las incidencias de la reunión en la que se despotricó contra el periodismo independiente. En su alocución, la legisladora fujimorista reconoció que mantiene amistad con el sujeto Juan Maelo, a quien había negado en otras ocasiones.

El discurso que lanzó Bartra atribuía falsamente a la prensa el encarcelamiento de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori y otros dirigentes del fujimorismo.

El encuentro organizado por “La Resistencia” se denominó: “Democracia, Libertad de Expresión y el Papel de la Prensa en el Perú”. En el local de una iglesia evangélica, Bartra expuso sobre el último tema. En realidad, lo que hizo es desatar una diatriba contra los medios críticos al fujimorismo y a sus prácticas antidemocráticas.

“No importa si han encarcelado a nuestros líderes. Ya tienen a Alberto Fujimori preso desde hace muchos años. Trece. Tienen (presa) a nuestra lideresa (Keiko Fujimori) hace 9 meses”, dijo Rosa Bartra entre el aplauso de los presentes.

Luego enfiló hacia su tema favorito: fustigar a los medios que critican al fujimorismo o exponen sus actos de corrupción.

"Nos reunimos para tratar el tema sobre el rol de la prensa, de la prensa. Se me pueden ocurrir muchísimas palabras que no las voy a decir porque como me graban... no voy a quedar tan bien. Así que le decimos solo la prensa. ¿Qué rol tiene en estos tiempos de totalitarismos y de persecución en los que nos cuentan 'historias' y 'crean' (inventan) verdades?", se preguntó.

Embestida selectiva

Entonces comenzó a atacar a la columnista de La República y periodista de RTV, Rosa María Palacios: “(Hay) una periodista que nos quiere mucho, mi tocaya. ¡Encima se llama como yo! (...) Ella ha dicho que yo (como presidenta de la Comisión Lava Jato) me había dedicado a lavar y blindar a Keiko. (...) Pero ¿qué cosa había que investigar a Keiko Fujimori? Absolutamente nada. Pero repitieron y repitieron que el informe era ‘lava Keiko’ y ‘lava Alan’. Y mucha gente le creyó”, explicó.

A continuación, Rosa Bartra subió el tono: “Nos han dicho corruptos durante más de una década. Nos han insultado por todos lados. Y nos siguen insultando. ¡Sinvergüenzas! Porque hay que ser sinvergüenzas como la señora (Susana) Villarán que luego de haberse robado 40 millones de dólares, ellos nos dicen corruptos a nosotros. Pero nosotros resistimos, por eso me encanta ser parte de La Resistencia”, expresó Rosa Bartra.

Como parte de una investigación a la organización “La Resistencia”, La República preguntó a Rosa Bartra si conocía al grupo y a su dirigente Juan Maelo, ya que este diario había recogido de distintas fuentes que la congresista fujimorista mantenía un acercamiento. Ella lo negó. “No conozco a ese grupo La Resistencia que ataca a políticos”, dijo el 31 de mayo de este año.

Enemigos íntimos

Además de desplazarse hasta los locales de La República, El Comercio e IDL-Reporteros para proferir insultos, exponer pancartas difamatorias y lanzar amenazas, “La Resistencia” ha lanzado ataques a los fiscales del equipo especial Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, a los exprocuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra, y los congresistas Alberto de Belaunde, Indira Huilca y Gino Costa, entre otros.

En el discurso, Bartra, como lo hace “La Resistencia”, desató su ira contra los fiscales Vela y Pérez y el juez Concepción.

“Encarcelaron a Keiko, luego firmaron su acuerdo (con Odebrecht) los superhéroes. ¿Saben a quiénes me refiero, no? Al fiscal provincial Pérez y al fiscal superior Rafael Vela. (...) Y, por supuesto, ese juez, (Richard) Concepción Carhuancho”, señaló Rosa Bartra.

La legisladora de Fuerza Popular instó a los miembros de “La Resistencia” a que continuaran sus ataques como “trolls” en las redes sociales y con sus marchas agresivas contra políticos, periodistas y otros opositores.

"Vamos a salir de la oscuridad y del miedo. (...) Ustedes no son trolls ni zombies y no han venido acá por un táper, ¿o sí? Esta lucha tiene que trascender a las redes y en las redes estamos dando batalla... ¡Y vaya que la damos! En Lima, hashtag que ponemos es tendencia. Podemos hacer tendencia, pero el enemigo es mucho más poderoso", aleccionó a sus seguidores.

La República detectó que Juan Maelo Gonzales sería en realidad Juan José Muñico Gonzales, nacido en San Martín de Porres, el 22 de setiembre de 1975. Muñico ha pretendido desmentir la información.

Tomar las calles

Este diario también publicó una fotografía en la que aparecen juntos Rosa Bartra y el líder de “La Resistencia”, el autodenominado Juan Maelo Gonzales. La República le preguntó a Bartra por la imagen, pero insistió en que no conocía a Maelo.

Sin embargo, en su presentación del jueves 11 de julio, Rosa Bartra aludió a la mencionada fotografía y a la amistad que mantenía con el cabecilla de “La Resistencia”, Juan Maelo.

“¡Vamos a evangelizar! ¿Dónde está Maelo? Maelo, nuestra foto nos ha hecho famosos. Maelo, así como predicas en calles y plazas, necesitamos ser más. Las calles tienen que ser nuestras. Tenemos que tomar las calles”, le dijo Bartra al líder de “La Resistencia”. “Tomar las calles” significa insultar, agredir, amedrentar a los opositores y periodistas críticos con carteles, banderolas y pancartas.

Lo más grave es que los odiadores de “La Resistencia” atribuyen a los medios y a los periodistas la condición de “terroristas” o “senderistas”, una campaña de desinformación y mentiras que era muy característica de la “prensa chicha” del gobierno de Alberto Fujimori que financiaba Vladimiro Montesinos con fondos secretos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Este diario solicitó insistentemente una entrevista con la congresista Rosa Bartra Barriga sobre su vinculación con “La Resistencia”, pero afirmó que estaba demasiado ocupada.

Las joyas de “La Resistencia”

La lista de oradores que publicitó "La Resistencia" para su evento contra la prensa es impresionante.

Además de Rosa Bartra fue anunciado el expresidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein, quien fuera uno de los vocales que absolvieron a Alberto Fujimori por el caso de la “prensa chicha”, cuando existían numerosas pruebas documentales y testimonios demoledores. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos usaron la “prensa chicha” para atacar a los opositores y a la prensa independiente.

También fue considerado el comunicador Alfonso Baella Herrera, quien ofreció servicios profesionales a la constructora Odebrecht en materia de redes sociales.

Datos

Ubicación. El evento fujimorista de “La Resistencia” se registró en el local de la iglesia evangélica Comunidad el Sembrador.

Admirador. El pastor evangélico José Linares, conocido líder de “Con mis hijos no te metas”, respaldó la adhesión de Bartra a “La Resistencia”.