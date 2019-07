Pérez Tello: “No hay persecución política, sino un delincuente”

Marisol Pérez Tello precisó que en la mayoría de procesos de extradición no se otorga fianza, no obstante, existen excepciones como el peligro de fuga o arraigo en el caso de Alejandro Toledo, lo cual deberá ser sustentado hábilmente por el fiscal que nos representa hoy en Estados Unidos.

“Mas allá que le den o no la fianza, que espero que no, hay una responsabilidad de parte del gobierno de Estados Unidos respecto a que él no huya de la justicia y eso es una tranquilidad”, sustentó.

La exministra de Justicia aseguró que dependerá de la defensa de Alejandro Toledo si el proceso se extiende o no , pues aún pueden presentar tres hábeas corpus y por su parte, la Fiscalía peruana tendría que presentar más pruebas en contra del expresidente.

“Tienen que garantizar lo que es verdad y es que no hay persecución política, sino un delincuente que tiene que asumir su responsabilidad”, añadió.

La invitada indicó que todo podría terminar si el exjefe de Estado se entrega a la justicia peruana, lo cual ahorraría tiempo y dinero al Estado Peruano, sin embargo, acotó que eso es difícil y que Toledo preferirá estar en una cárcel de Estados Unidos por tanto, especificó que tendremos que ser pacientes.

Asimismo, resaltó que si Alejandro Toledo sale libre bajo fianza el gobierno norteamericano tomará las precauciones del caso, ya que es su responsabilidad de evitar otra fuga.

“Esa no es su costumbre el señor Toledo siempre ha actuado con mucha cobardía. Yo asumo que utilizará todos los recursos legales para dilatar el proceso”, manifestó.