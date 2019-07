Después del destape periodístico sobre los pagos ilegales que hizo Odebrecht en el proyecto del gasoducto del sur, información que no había declarado la constructora brasileña como parte del acuerdo con las autoridades peruanas, una ola de críticas cayó sobre los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, atribuyéndoles haberse dejado timar por la compañía, en el mejor de los casos, o haberse vendido a este, en el peor.

Casi en simultáneo la plataforma periodística digital The Intercept, que dirige el respetado Glenn Greenwald, divulgó mensajes que el juez Sergio Moro –hoy ministro de Justicia– compartió con los fiscales del Caso Lava Jato, y que dejaban entrever presuntas coordinaciones antiéticas o motivaciones políticas para forzar las acusaciones. La revelación fue usada en Perú como munición por parte de un sector que considera que los fiscales del Equipo Especial cumplen una agenda escrita por Palacio de Gobierno para silenciar a sus opositores.

De una constructora que hizo del pago de coimas una política empresarial al punto que constituyó dentro de su estructura una oficina dedicada exclusivamente a dicha finalidad, no debería sorprender que intentara reducir el pago de la reparación civil mediante el mecanismo de omisión de entrega de datos. Pero a partir de este incidente endilgar a los fiscales una conducta que busca beneficiar a Odebrecht, en cumplimiento de un supuesto mandato del gobierno, es un insulto a la inteligencia. He visto que quienes suelen sostener este punto no han puesto los pies ni en las fiscalías ni en los tribunales para informarse, y mucho menos han tenido acceso a los millares de folios que contienen, por ejemplo, las declaraciones de más de medio centenar de testigos protegidos y colaboradores eficaces. Uno no tiene que ser necesariamente amigo de alguno de los fiscales para conseguir este material. Solo hay que trabajar duro y parejo.

También dicen los conspiranoicos que existe un blindaje de la prensa a la corrupta Odebrecht y al Equipo Especial Lava Jato, y como resultado, ocultaron los sobornos en el proyecto del gasoducto. Pero resulta que la información la publicaron Convoca e IDL-Reporteros. Quizás no guste el trabajo de los fiscales, pero lo cierto es que antes de la actuación del Equipo Especial no había nadie preso por su implicación en la trama de Odebrecht, ni tampoco se había incautado un solo dólar de las coimas.