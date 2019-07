Toledo, entre la cárcel y la libertad bajo fianza

Por: César Romero

El expresidente Alejandro Toledo Manrique se juega su libertad esta mañana, ante el juez del Distrito Norte de California Thomas S. Hixson. La fiscal federal Elise Lapuzine solicitará que el expresidente peruano afronte el proceso de extradición al Perú por crímenes de corrupción, con detención y sin derecho a fianza.

Si el magistrado acepta el requerimiento de la fiscal Lapuzine, que representará los interés del Estado peruano en la audiencia, Toledo deberá esperar en un centro penitenciario hasta que se decida si procede su extradición, un proceso que podría tomar hasta más de un año.

Abogado defensor

Para enfrentar la situación, según el reporte de audiencias de la Corte del Distrito Norte de California, Toledo acreditó como su abogado a Joseph P. Russeoniello, un exagente especial del FBI y exfiscal federal, con amplia experiencia en combate a delitos económicos, comerciales y de cuello blanco.

Russeoniello fue fiscal federal en California hasta el 2010. Hoy ejerce la defensa privada en las Cortes de California y la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el noveno circuito, como asociado a la boutique de abogados bi-costera Browne George Ross, en su oficina de San Francisco. “La defensa sin miedo” es el lema de esta firma de abogados.

PUEDES VER Fianza a Alejandro Toledo debe ser denegada, según informe de Foley Hoag

En esta primera audiencia de detención, Russeoniello buscará acreditar que el expresidente Toledo tiene residencia permanente, junto a su familia, en California, por lo que puede afrontar el proceso de extradición con libertad bajo fianza.

La audiencia debe durar apenas un minuto, para el alegato del fiscal y de la defensa. Toledo estará presente con custodía. El juez Hixson puede resolver de inmediato o posponer su decisión hasta otra fecha.

Hoy todavía no se evaluarán las pruebas y fundamentos del pedido de extradición planteado por el Perú contra Toledo. Estos temas se discutirán después.

PUEDES VER Alejandro Toledo contrató nuevo abogado para la audiencia de fianza

Más pruebas

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, viajó ayer a Estados Unidos. Tiene previstó reunirse con representantes del Departamento de Justicia. Rafael Vela no puede intervenir ante los tribunales de Estados Unidos, pero puede estar presente en la audiencia y aclarar cualquier duda de los fiscales estadounidense.

El expediente de extradición de Alejandro Toledo por el caso Odebrecht se formó en enero del 2018, por lo que tiene las pruebas reunidas hasta esa fecha, en especial el acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la declaración de Jorge Barata y reportes bancarios que demuestran la transferencia de hasta 9 millones de dólares a las cuentas de Josef Maiman Rapaport.

PUEDES VER Abogado de Alejandro Toledo pretende retirar a juez Concepción Carhuancho del caso

Faltan pruebas directas, dice abogado

- Roberto Su Rivadeneira, el abogado del expresidente Alejandro Toledo en Lima, afirmó que hasta ahora no se han aportado pruebas directas de que el dinero que Odebrecht entregó a Josef Maiman estaba dirigido al expresidente.

- Subrayó que inicialmente Jorge Barata solo reconoció un pago por la Interoceánica de US$ 20 millones y Maiman dijo que recibió apenas US$ 17,4 millones, sin embargo, ambos cambiaron de versión cuando la cooperación Suiza reveló que las transferencias de dinero llegaron a US$ 35,6 millones.

- “Ahora ambos coinciden en que los pagos fueron de US$ 32 millones”, señaló Su Rivadeneira.

Delitos

- Extradición. El expresidente Alejandro Toledo es requerido por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos

- Hechos. A Toledo se le acusa de recibir US$ 20 millones de Odebrecht para que ganen la licitación de la Interoceánica.