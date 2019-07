Alejandro Toledo: Eliane Karp llamó “bichos” a periodistas que estaban fuera de la audiencia [VIDEO]

Eliane Karp, la esposa de Alejandro Toledo, se mostró incómoda al llegar a la audiencia del expresidente y ver a equipos de prensa de diversas partes del mundo en los exteriores, por lo que se refirió a los periodistas como “bichos”, mientras que continuó su camino sin dar declaraciones.

Pese a que hace unos días Eliane Karp indicó que no sabe hablar español, se puede ver y escuchar, a quien fue primera dama del Perú, pasando cerca de los periodistas para llamarlos “bichos”. Inmediatamente, se retiró del lugar e ingresó a la audiencia, por lo que no se disculpó por sus expresiones.

A su salida de la audiencia, Eliane Karp evitó declarar ante la prensa y se retiró rápidamente del lugar, pero antes gritó insultos al fiscal Rafael Vela, a quien incluso lo llamó “ladrón”.

Anteriormente, Eliane Karp contestó en inglés a un periodista de Panorama para evitar referirse a la situación de su esposo Alejandro Toledo en Estados Unidos.

Primera conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista: Buenas tardes, ¿con la doctora Eliane Karp, por favor?

-Eliane Karp: No está, ¿de parte de quién?

-Periodista: ¡Doctora!, buenas tardes, ¿cómo le va? Ismael Tasayco, un periodista de Panorama le saluda, desde Lima.

-Eliane Karp: Oh, yeah! That is really too bad! I don´t speak Spanish (¡Oh, vaya! ¡Qué mal! No hablo español).

-Periodista: Doctora, nosotros...

-Eliane Karp: Good bye.

Eliane Karp corta la llamada…

Segunda conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista: ¡Doctora! denos una declaración, por favor...

-Eliane Karp: No estoy dando ninguna declaración.

-Periodista: Solamente (queremos) su opinión. El fiscal Vela está pidiendo la extradición suya ...

-Eliane Karp: Ok, no puedo dar ninguna declaración, muchas gracias.

-Periodista: Doctora, ¿y sobre la situación de su esposo Alejandro Toledo?

Eliane Karp corta la llamada...