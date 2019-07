Eliane Karp insultó a Rafael Vela tras audiencia de Alejandro Toledo

La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, se mostró furiosa luego de que la Corte del Distrito Norte de California decidió que el expresidente continúe en prisión durante el proceso de extradición en su contra.

A la salida de la audiencia de Alejandro Toledo, Eliane Karp insultó al fiscal Rafael Vela, quien se encontraba presente, e incluso lo llamó “ladrón”. “Mentiroso, hijo de p***. Eres un ladrón”, le gritó frente a los asistentes.

Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato, viajó a Estados Unidos para estar presente en caso de que los fiscales extranjeros tengan alguna duda sobre el caso de Alejandro Toledo; sin embargo, no se le permitió intervenir en la audiencia.

Se sabe que a Alejandro Toledo, la fiscal Elise LaPunzina lo calificó como “fugitivo” de la justicia peruana y demostró que no cumplía con los principios para salir bajo fianza.

Eliane Karp evitó hablar de Alejandro Toledo

En la última comunicación que tuvo Eliane Karp con la prensa, ella indicó al periodista de Panorama que no hablaba español para evitar responder, pese a que en más de una ocasión se ha comunicado en este idioma.

Primera conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista: Buenas tardes, ¿con la doctora Eliane Karp, por favor?

-Eliane Karp: No está, ¿de parte de quién?

-Periodista: ¡Doctora!, buenas tardes, ¿cómo le va? Ismael Tasayco, un periodista de Panorama le saluda, desde Lima.

-Eliane Karp: Oh, yeah! That is really too bad! I don´t speak Spanish (¡Oh, vaya! ¡Qué mal! No hablo español).

-Periodista: Doctora, nosotros...

-Eliane Karp: Good bye.

Eliane Karp corta la llamada...

Segunda conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista: ¡Doctora! denos una declaración, por favor...

-Eliane Karp: No estoy dando ninguna declaración.

-Periodista: Solamente (queremos) su opinión. El fiscal Vela está pidiendo la extradición suya ...

-Eliane Karp: Ok, no puedo dar ninguna declaración, muchas gracias.

-Periodista: Doctora, ¿y sobre la situación de su esposo Alejandro Toledo?

Eliane Karp corta la llamada...