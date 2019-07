Miguel Torres cree que Fuerza Popular debe ceder la presidencia del Congreso

El legislador fujimorista Miguel Torres declaró que, para él, Fuerza Popular debería de ceder la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, pero que sí debería mantenerse en la vicepresidencia del Parlamento.

“Mi posición personal, que no tiene nada que ver con la bancada, (porque) no soy vocero, es que es momento de ceder la presidencia (del Congreso) a otro partido”, anunció el fujimorista en RPP.

En otro momento, precisó que mostrará respeto a la decisión que tome Fuerza Popular, pues su opinión se dio a título personal y no de bancada. “Vamos a entrar a una discusión dentro de la bancada, el lunes o martes, y la mayoría va a decidir. Ahí es donde tenemos que debatir”, anunció.

"Es evidente que una de las alternativas es que no vayamos a la presidencia, lo que también es evidente es que no creemos que debamos dejar de participar de la mesa. Podríamos optar por presentar una alternativa con un candidato a la presidencia, o ir por la otra, de ser parte de la mesa directiva como vicepresidentes en algunas de las posiciones", agregó.

Hay que precisar que, recientemente, el congresista Pedro Olaechea, quien era uno de los principales voceados para postular a la presidencia del Parlamento, negó su participación y pidió que no se dejen llevar por rumores, haciendo caso únicamente a información oficial que brinda su bancada Acción Republicana.

“En la bancada no hemos conversamos sobre postular a la Mesa Directiva. No nos preocupa el tema. No le pedimos a Fuerza Popular dos vicepresidencias y tampoco vamos a los medios a declarar. No se dejen engañar. La información oficial siempre estará en Republicanos_Pe”, publicó en su cuenta de Twitter.

La aclaración se dio luego de que Carlos Tubino lo señaló como posible candidato a la Mesa Directiva del Congreso.