Martín Vizcarra sobre Tía María: “No habrá operación si no se dialoga con la ciudadanía” [VIDEO]

Desde Moquegua, el presidente Martín Vizcarra se manifestó respecto a Tía María y le pidió a la población que se encuentre tranquila, pues aclaró que ninguna operación minera se llevará a cabo si es que antes la empresa Southern Copper no dialoga con la ciudadanía.

“Le diría a la población de Islay que estén tranquilos, que no habrá ninguna operación minera o construcción del proyecto si es que previamente no se siente a dialogar la empresa con la ciudadanía”, señaló Martín Vizcarra, y quienes se encontraban escuchando las declaraciones aplaudieron el mensaje del presidente.

PUEDES VER Cáceres anuncia pedido de vacancia contra Vizcarra si hay muertos en protestas

“Al final la red de ciudadanos va a primar, vamos con análisis, tranquilidad. Con la predisposición que tenemos y va a tener la población, estoy seguro de que cualquier problema se va a resolver”, añadió el mandatario.

Diálogo entre autoridades

En otro momento, el presidente Martín Vizcarra aseguró que, pese a las diferencias con autoridades del interior del país, el Gobierno no cortará el diálogo.

“Nosotros no cortamos el diálogo con ninguna autoridad. Pueden tener palabras fuera de lugar o hasta tener algún tipo de insulto y nosotros mantendremos la comunicación. En Arequipa tenemos una serie de proyectos importantes”, anunció Martín Vizcarra.

Anteriormente, Salvador del Solar, primer ministro, también resaltó la intención que tiene el Estado para dialogar con la población. “El diálogo debe de tener lugar y la disposición de nuestro Gobierno permanece siempre abierta al diálogo. Bajo esta premisa no hay lugar para ultimátum, estos no construyen nada”, enfatizó. Además, se comprometió a no comenzar con la construcción del proyecto mientras no exista un ambiente favorable para la población.

“Respecto del desarrollo de la provincia de Islay, sabemos que se trata de un proyecto que tiene una historia en años recientes y que hay grupos que tienen legítima posibilidad en democracia de demostrar su oposición”, finalizó Del Solar.