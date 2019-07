Arequipa: Cáceres insiste en parar Tía María por la vía legal [VIDEOS]

Fiorella Montaño y Roberth Orihuela

Arequipa. El rechazo al proyecto minero Tía María se juega en dos campos, en la calle y en el gabinete.

En Islay, los agricultores continuaron movilizándose para exigir la cancelación de la licencia de construcción para la inversión de Southern Perú. Por su parte, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, en su estilo confrontacional, volvió a pedirle al mandatario cancelar el permiso al proyecto minero que prevé una inversión de 1200 millones de dólares. “Tiene 48 horas más. Si no lo hace, interpondremos medidas legales. La huelga de los agricultores continuará. Si hay muertos, usted (Vizcarra) será el responsable”, manifestó acompañado de una treintena de alcaldes de toda la región.

Si Vizcarra no anula la licencia, recurrirán a otras instancias. Uno de los caminos es plantear la revisión del documento emitido por el Ministerio de Energías y Minas (MEM). Según el gerente de Asesoría Legal, Walter Paz Valderrama, hay falta de sustento en la emisión del documento. Paz señala que el tajo de cobre de Tía María estaría sobrepuesto a las lomas de Cachendo, un área declarada como ecosistema frágil por el Ministerio del Ambiente.

El premier Salvador del Solar volvió a responder a Cáceres Llica. Le dijo que no hay lugar para un ultimátum y que la posición del Gobierno permanece abierta al diálogo. “Los ultimátums no construyen” dijo el Premier.

Ayer por la noche, Cáceres Llica viajó a Lima, acompañado de las autoridades de Islay, para reunirse con congresistas y otros gobernadores. Sumará adhesiones.

Con observaciones

Para el jefe de Asesoría Jurídica del GRA, la licencia tiene problemas. Dice que esta no está motivada. Toda resolución administrativa debe cumplir con ese requisito. Es necesario justificar los motivos de la entrega y no suponer que están en forma fáctica. De igual forma, afirma Paz Valderrama, el informe en el que se basa la resolución señala claramente que la empresa Southern Copper Perú no cuenta con todas las observaciones levantadas.

En el punto “II. Evaluación”, por ejemplo, se señala que no hay un estudio hidrológico de la zona. El ítem aparece como “absuelto parcialmente”. También se cuestionan los estudios geotécnicos y el análisis de estabilidad geoquímica del depósito de ripios (material utilizado para la construcción de vías).

Paz Valderrama lamenta que se haya otorgado la licencia, sin que el proyecto cuente con la autorización para el uso de agua de mar. Esta debe ser entregada por la Dirección General de Capitanías y Guardacosta (Dicapi) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En el documento, señalan que la empresa promete obtener estos permisos en los próximos días.

Qué pasa en Islay

La otra batalla contra Tía María se libra en el campo. La protesta se extendió territorialmente en su tercer día de paro. Sin embargo, la cantidad de manifestantes fue menor a la del lunes. Para hoy varios gremios de Islay anunciaron que participarán en la protesta. En el distrito de Mollendo, las unidades de transporte público no salieron a trabajar. Los ciudadanos tuvieron que optar por taxis o colectivos. Obreros de Construcción Civil se manifestaron. Los comercios cerraron sus puertas al paso de la movilización. En el mercado de Mollendo, las vendedoras realizaron un cacerolazo. Para hoy ellas iniciarían una paralización. Los mollendinos tenían plazo hasta ayer para surtirse de alimentos.

César Benavides, secretario general del Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos, indicó que ellos se plegarían a la manifestación. Hace cinco días, no se hacen a la mar por falta de condiciones climáticas. Cuando la situación se normalice, tampoco volverán a trabajar para protestar contra Tía María. A diferencia de los primeros días, hoy hubo piquetes que bloquearon algunas vías. Un grupo trancó las carreteras locales. Prendieron llantas, colocaron piedras y se tendieron en las vías. Otro grupo se dirigió a la carretera Panamericana. Bloqueó el sector de Ventillata por varias horas. Los manifestantes permanecieron hasta las 17:00 horas. Hubo dificultades para viajar.

Alcaldes contaron experiencias

Los alcaldes que llegaron ayer a la sede regional revelaron que la actividad minera no los favoreció.

El alcalde de Matarani (Islay), Fernando Zúñiga, contó que desde el puerto de Matarani salen todos los recursos minerales que llegan desde diferentes minas del sur del país. “¿Pero qué queda para nosotros? Nuestros pueblos siguen pobres”.

Por su parte, el burgomaestre del distrito de Tapay, Guzmán Huacallo, contó que minera Buenaventura empezó sus operaciones en 2010 en su distrito, pero “no pagan canon minero. Nos engañan con buzitos y regalitos. Nos contaminan. Hemos reclamado ante el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) pero no nos hacen caso”, contó.