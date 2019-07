Alejandro Toledo: el día en que se hizo pasar por otra persona para no contestar [VIDEO]

Luego de que se conozca que Alejandro Toledo fue capturado en Estados Unidos, Eliane Karp fue contactada por un periodista y, con el fin de no responder, negó que sepa hablar español.

Sin embargo, un caso similar ocurrió con Alejandro Toledo en el 2013, cuando un periodista lo llamó y el expresidente se hizo pasar por otra persona. “En este momento está en una reunión”, respondió.

“Él está en una reunión ahorita, por favor”, añade, y cuando el periodista le consulta en qué momento lo puede volver a llamar, él indica que no lo sabe, pero que en este momento se encuentra ocupado.

Claramente, fue Alejandro Toledo quien contestó en esa ocasión y, pese a que intentó hacerse pasar por otra persona para no declarar, el hecho fue resaltado por la prensa, pues la voz del expresidente fue reconocida.

En cuanto a Eliane Karp, el miércoles 17 de julio de este año, con el fin de evitar responder a la prensa, le dijo a un periodista “I don’t speak Spanish”, valiéndose de que su lengua natal es el francés. Sin embargo, en más de una ocasión la esposa de Alejandro Toledo ha declarado en español para la prensa.

Esta fue la conversación que sostuvo Eliane Karp con el periodista Ysmael Tasayco:

Primera conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista: Buenas tardes, ¿con la doctora Eliane Karp, por favor?

-Eliane Karp: No está, ¿de parte de quién?

-Periodista: ¡Doctora!, buenas tardes, ¿cómo le va? Ismael Tasayco, un periodista de Panorama le saluda, desde Lima.

-Eliane Karp: Oh, yeah! That is really too bad! I don´t speak Spanish (¡Oh, vaya! ¡Qué mal! No hablo español).

-Periodista: Doctora, nosotros...

-Eliane Karp: Good bye.

Eliane Karp corta la llamada...

Segunda conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista: ¡Doctora! denos una declaración, por favor...

-Eliane Karp: No estoy dando ninguna declaración.

-Periodista: Solamente (queremos) su opinión. El fiscal Vela está pidiendo la extradición suya ...

-Eliane Karp: Ok, no puedo dar ninguna declaración, muchas gracias.

-Periodista: Doctora, ¿y sobre la situación de su esposo Alejandro Toledo?

Eliane Karp corta la llamada.