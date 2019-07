Pedro Olaechea: “En la bancada no hemos conversado sobre postular a la Mesa Directiva”

El congresista Pedro Olaechea se manifestó mediante su cuenta de Twitter y señaló que la bancada de Acción Republicana no se encuentra considerando postular a la Mesa Directiva del Congreso y pidió que se deje de hacer caso a los rumores, resaltando que solo se manifestarán mediante sus cuentas oficiales en redes sociales.

“En la bancada no hemos conversamos sobre postular a la Mesa Directiva. No nos preocupa el tema. No le pedimos a Fuerza Popular dos vicepresidencias y tampoco vamos a los medios a declarar. No se dejen engañar. La información oficial siempre estará en Republicanos_Pe”, publicó Pedro Olaechea en su cuenta de Twitter.

El legislador Carlos Tubino fue quien dio el anuncio de que Pedro Olaechea sería una opción como candidato a la Mesa Directiva del Congreso; sin embargo, este no negó las afirmaciones hasta este miércoles mediante su cuenta de Twitter, evitando declarar a los medios de comunicación.

Cabe señalar que las declaraciones se dan luego de que Pedro Olaechea haya sido voceado como un posible candidato para la Mesa Directiva del Congreso, teniendo en cuenta que fue criticado por oponerse a la creación de la representación indígena en el Parlamento.

El 10 de julio, en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, se buscó otorgar cierta cantidad de escaños en el Legislativo a los representantes de los pueblos indígenas como iniciativa de la legisladora Tania Pariona; sin embargo, Pedro Olaechea rechazó la propuesta indicando que son medidas ligadas al racismo al alejarlos de la realidad del país.

“Me incomoda cuando se habla de temas raciales. Quiere decir que este país que tiene vocación mestiza, son marcianos por tener otro tipo de sangre. (…) El racismo no puede ser aceptado en el Perú. Por eso, todo lo que es disminuir derechos por temas raciales me voy a oponer. Hoy día, yo soy una minoría. Pero no pretendo nada. (…) Si algo destaca el Estado peruano es haber abusado de todos y de todo el mundo, eso tiene que parar”, indicó.