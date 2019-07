Procurador Ramírez respalda la detención de Alejandro Toledo en Estados Unidos

El procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, señaló que considera probable la extradición del expresidente Alejandro Toledo, luego que la justicia americana lo detuviese esta mañana.

“El día viernes será la audiencia para evaluar la solicitud. Caso contrario se realizará en 5 días más. El inicio del proceso de extradición será entre un mes a un año, dependerá de la carga procesal de la corte americana”, señaló Ramírez en diálogo con Canal N.

El procurador Ad Hoc indicó que representantes del Ministerio Público estarían viajando para estar presentes en la audiciencia, aunque no interferirán. “No tendrán participación procesal, el Estado peruano no es parte del proceso. Es el fiscal americano quien está requiriendo la extradición y, por lo tanto, la participación no se daría. No tendrán mayor actividad que una coordinación con la fiscalía del país".

PUEDES VER Alejandro Toledo es detenido en Estados Unidos por mandato de extradición

La participación americana influye en la reparación

Al ser consultado si la intervención de la justicia americana demuestra que no existe persecución política, Jorge Ramírez señaló que “Es parte del sistema de justicia americano, reglas amparadas por el derecho internacional”.

Precisamente, al ser la jurisdicción americana la que evalúa la extradición, esta tendría influencia en la reparación civil. “Se han tomado unas medidas de embargo y bienes incautados. El monto se está determinando, pero estamos en una etapa de investigación preparatoria. Eso en el caso de Odebrecht porque también está el caso Ecoteva”.

Durante la entrevista teléfonica, en el programa se encontraba tambien Eriberto Benitez, abogado de Alejandro Toledo, quien minutos antes aseguró que aún no había una acusación contra el expresidente y que esta podría complicar el proceso.

PUEDES VER Toledo arrestado: últimas noticias del expresidente capturado en Estados Unidos

Al respecto, el encargado del Caso Lava Jato indicó que “el fiscal americano ha evaluado el expediente y ha considerado más que una causa probable y esta sería razón suficiente para pedir la extradición y que sea considerada por el juez”.

El fiscal indicó sentirse positivo respecto al proceso debido a la interferencia de la justicia americana. “Hay que tener mucha prudencia, la fiscalía americana actua de manera profesional. Los estándares son muy altos y creo que si lo han considerado es porque será concedida”.

Finalmente, Ramírez señaló que, en caso ser extraditado, el expresidente, quien se encuentra con solicitud de detención, debería ir a prisión preventiva, solicitada por el juez Concepción Carhuancho.