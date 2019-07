Alejandro Toledo: ¿Quiénes son los abogados que defienden al expresidente ante los tribunales de EE.UU.?

El expresidente Alejandro Toledo fue detenido por las autoridades de Estados Unidos la mañana de este martes como parte del proceso de extradición que pesa en su contra por el supuesto pago de coimas por montos superiores a los US$20 millones provenientes de depósitos de la empresa brasileña Odebrecht.

Mediante una nota de prensa, la oficina de Interpol Washington informó que el exmandatario fue puesto bajo custodia a las 8:30 horas en su vivienda de San Francisco sin mayores incidentes, tras lo cual se le programará una audiencia de liberación para este viernes 19 ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la Corte de San Francisco, en el norte de California.

PUEDES VER Exmilitantes de Perú Posible apoyan detención de Alejandro Toledo

Para tales efectos, Toledo Manrique cuenta desde marzo del 2017 con dos consejeros de reconocida trayectoria que defenderán la figura de su libertad bajo fianza en lo que dure el proceso de extradición ante los tribunales norteamericanos. Se trata del abogado Richard J. Douglas, un veterano de la Marina que trabajó en el Pentágono y en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el diplomático Roger Noriega, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de George W. Bush.

Richard James Douglas

Richard James Douglas es un veterano del ejército norteamericano que participó en la Guerra de Irak y fue parte de la fuerza submarina de ese país en los años 70. En 1984, se graduó como doctorado en jurisprudencia en Derecho y Relaciones Internacionales en la American University’s School of International Service (SIS), una de las 10 mejores escuelas de asuntos internacionales ubicada en Washington, D.C

PUEDES VER Procurador Ramírez respalda la detención de Alejandro Toledo en Estados Unidos

Trabajó en el Senado de los Estados Unidos como empleado principal para el fallecido senador republicano Jesse Helms, líder conservador cinco veces electo para la cámara alta del Congreso de los Estados Unidos. También sirvió para el Servicio Exterior de los Estados Unidos en México y España. Actualmente vive junto a su familia en el estado de Maryland.

Roger Francisco Noriega

Por su parte, Roger Francisco Noriega es un diplomático norteamericano que se graduó en 1981 en la Washburn University, en Kansas. Ejerció funciones como embajador ante la Organización de los Estados Americanos y como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el periodo del expresidente George W. Bush. Anteriormente, también sirvió para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante el gobierno de Ronald Reagan. De 1994 a 1997 fue oficial de programas de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En diciembre del 2001, el Gobierno del Perú condecoró a Noriega con “La Orden El Sol del Perú”, una de las distinciones más importantes que otorga el Estado peruano, por su apoyo a la transición democrática y la promoción de los derechos humanos en nuestro país. Precisamente, recibió la condecoración durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

La defensa de Alejandro Toledo

Junto a Heriberto Benítez en Lima, la defensa del exlíder de la Chakana busca demostrar que contra su cliente pesa una “persecución política” atípica para la jurisprudencia americana, y que se ha incurrido en la “manipulación de la investigación judicial”. Para ello, basan su defensa en el artículo IV del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y el Perú, que descarta la entrega de los ciudadanos perseguidos por la justicia si las autoridades norteamericanas establecen que la demanda esconde una motivación política.

PUEDES VER Toledo arrestado: últimas noticias del expresidente capturado en Estados Unidos

Sin embargo, el miércoles 26 de junio del corriente, el empresario peruano-israelí Josef Maiman reconoció el depósito de casi US$35 millones por parte de Odebrecht a sus cuentas como parte de las coimas al expresidente Alejandro Toledo. Esto sirvió para que los fiscales a cargo del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, puedan agilizar el proceso de extradición en su contra. El próximo viernes 19 la justicia norteamericana decidirá su suerte.

Origen del financiamiento

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, señaló en junio pasado a una emisora local que el exjefe de Estado debería aclarar el financiamiento de su pool de abogados en Estados Unidos.

“Lo único que establece la ley es que si no tienes recursos económicos se le otorga un abogado de oficio entendemos que no es el caso del señor Toledo. Sin embargo, sería bueno que nos dé una explicación cual es la procedencia del dinero con el cual está pagando sus honorarios a sus defensas, porque estamos seguros que no son nada económicos”, apuntó.