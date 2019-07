Exmilitantes de Perú Posible apoyan detención de Alejandro Toledo

Distintos exmiembros del extinto partido Perú Posible o quienes fueron parte del gobierno de Alejandro Toledo se pronunciaron sobre la detención del expresidente en el marco del proceso de extradición solicitado por el Estado Peruano.

Carmen Omonte, quien acompañó a Toledo hasta la desaparición del partido, indicó que el expresidente debe asumir la responsabilidad de sus actos, además que se espera su extradición.

“Alejandro Toledo debe asumir la consecuencia de sus actos, que la justicia y la verdad se abran paso. El Perú lo espera”, indicó Omonte en su cuenta de Twitter.

Por su lado, el congresista Carlos Bruce de Peruanos por el Kambio –ex ministro de la presidencia y de Vivienda en el gobierno de Toledo– sostuvo que se debe tener cautela, dado que las expresiones políticas podrían favorecer a la defensa legal del expresidente, que han señalado que hay una persecución en su contra.

“Debemos tener cuidado en no politizar el caso, que los políticos no esgriman razones que no sean otras que las estrictamente judiciales, porque el presidente Toledo tiene un buen estudio de abogados y va a basar su defensa en que hay una persecución política”, indicó Bruce a RPP, añadiendo que “la corte de California es muy garantista”.

A su vez, el parlamentario Juan Sheput –extitular de Trabajo en el gobierno de Toledo– sostuvo en TV Perú que la detención del expresidente “es la culminación de una labor importante de la Cancillería. Ahora corresponde que los abogados contratados de Estados Unidos actúen rápidamente para evitar que, a través de una fianza u otro mecanismo de la justicia americana, Alejandro Toledo pueda volver a escapar de los rigores de esta”.

Coincidió con Carlos Bruce al señalar que “hay que actuar con mucha discreción para que de esa manera se pueda concretar la extradición. De existir euforia política por la captura, esto puede resultar contraproducente”.

Juan Sheput expresó que causa decepción que Alejandro Toledo, “quien representó un cambio en comparación al fujimorismo, haya sido más de lo mismo”. Mientras que el excongresista y expremier Luis Solari sostuvo en TV Perú que el arresto de Toledo Manrique “es un buen mensaje”.