“Alejandro Toledo es víctima de injuria y persecución”, afirma su abogado

El defensor legal del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, sostuvo este viernes que su representado, quien fue ayer detenido en los Estados Unidos por mandato de extradición, es “víctima de injuria y persecución” por parte del sistema de justicia nacional, señalando específicamente a los fiscales que lo investigan.

“Yo no puedo utilizar las palabras persecución política, pero lo que sí puedo decir es que ha habido muchas irregularidades de parte del sistema de justicia, incluyendo a los fiscales y la clase política que ha expresado siempre una condena social de que Toledo es responsable", dejo el abogado del exmandatario en entrevista con Canal N.

El abogado Roberto Su acusó a los fiscales del Equipo Especial para el caso Lava Jato de “esconder información” en el caso de Alejandro Toledo, data que se relaciona con el monto de dinero que la constructora Odebrecht habría entregado a Josef Maiman y cuyo fin, sostiene la Fiscalía en su tesis, era el exmandatario.

“Advertimos que la IIRSA Norte era parte de esos acuerdos ilícitos porque la cooperación suiza había enviado la información en marzo de 2018 y se había incorporado al expediente en el mes de agosto traducido. Los fiscales han escondido esa información, no puedo utilizar otro término, la han puesto debajo del escritorio, porque lo que ellos quieren es llegar a acuerdos de colaboración tanto con (Jorge) Barata y con (Josef) Maiman porque ellos están incriminando a Toledo", afirmó el abogado.

Su hizo referencia a las declaraciones de Jorge Barata y Josef Maiman, minimizándolas porque, según su criterio, no constituyen elementos trascendentes en el caso contra el exmandatario.

“Están tratando de crear una expectativa en la opinión pública de que esto ya está cerrado cuando en realidad son delaciones que no tienen mucho valor”, dijo.

En ese orden, el abogado indicó que, en el 2017, el empresario israelí declaró que había recibido 20 millones de dólares, “lo que decía Barata”. Sin embargo, “el banco suizo (en el 2018) dice no, son 35 o 32 (millones)”, apostilló Su.

“Cuando nosotros hacemos la denuncia ante el Ministerio Público, irónicamente, y ante las procuradurías en el año 2018 y en el 2019 en los canales (de televisión), no nos hicieron caso. Fueron a Brasil y llegaron al acuerdo de colaboración con Odebrecht por 20 millones. Se fueron a Israel y le dijeron a Maiman ‘hay 32 millones’ y Maiman dijo ‘sí, 12 millones es la diferencia de mis negocios ilícitos que yo he realizado con Odebrecht’”, manifestó el abogado.

“Hemos ido a Brasil el 24 de abril y hemos interrogado a Barata y él ha dicho que no hay negocio ilícito con Maiman, (que) todo es Caja 2, dinero de corrupción. Entonces vuelven a ir a Israel y ahora le dicen a Maiman ‘acuérdate, memoriza bien, ¿qué pasó?’, y Maiman ha dado una nueva historia”, cuestionó.

Corte IDH

Ante la detención y el escenario de una probable extradición al Perú, el abogado de Alejandro Toledo anunció que, como parte de la defensa técnica del exmandatario, no descartan acudir a una instancia internacional.

La decisión surgiría a raíz del rechazo del Tribunal Constitucional —que funge como última instancia judicial— al recurso de agravio que la defensa de Toledo interpuso por las investigaciones al exmandatario, una decisión “un poco extraña”, según el defensor legal.

“Nosotros estamos evaluando la pertinencia de tener que recurrir a una instancia supranacional porque ya no hay instancia nacional donde se pueda revisar. Porque el Tribunal Constitucional no puede ser mezquino y decir que a una persona que se le persigue por un hecho que ha prescrito hace siete años, ellos no tienen ninguna voz ni ninguna decisión al respecto y que eso no tiene ninguna relevancia constitucional. No porque sea Alejandro Toledo, sino porque a ninguna persona se le puede perseguir cuando ya ha prescrito la acción penal”, sostuvo el abogado.

la instancia a la que acudiría el expresidente, según explicó el abogado, son “la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".