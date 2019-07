Plantearían en Ética investigar a Yeni Vilcatoma por caso ‘Goro’

El congresista Eloy Narváez, de Alianza Para el Progreso (APP), comentó que la Comisión de Ética debería abrir una indagación contra la parlamentaria Yeni Vilcatoma, quien es presunta vinculada a la fuga del sicario Rubén William Moreno Olivo, alias ‘Goro’.

Tras ser capturado, ‘Goro’ declaró a los medios de comunicación que salió de la cárcel gracias a la “señora Vilcatoma”, quien fue relacionada con la legisladora de Fuerza Popular que laboró como fiscal anticorrupción del Santa, región Áncash, en 2012.

“La señora Vilcatoma me ha mandado con los abogados. [...] Yo mismo me he sorprendido. Ella ha tramitado mi libertad. Ya en las investigaciones se va a saber”, expresó Moreno Oliva la noche del último 13 de julio.

En ese sentido, Narváez Soto sostuvo que el deber de la Comisión de Ética es investigar este tipo de hechos.

“Tenemos que indagar por qué ‘Goro’ ha mencionado a Yeni Vilcatoma. En principio, no creo que ella haya cometido esa barbaridad, pero hay que investigar”, indicó el parlamentario a La República.

Consultada por las declaraciones de William Moreno, Yeni Vilcatoma negó que ella enviara abogados en defensa del sicario vinculado a la red Álvarez.

“Obviamente lo dicho por este sicario es evidenciarme como la principal enemiga de esta mafia”, manifestó la fujimorista a RPP.