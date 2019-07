AAR: “Es un ultimátum insólito porque un gobernador no puede tratar así a un Gobierno"

AAR se refirió al segundo día del paro acatado en Arequipa en contra del proyecto de Tía María, donde el gobernador regional, Elmer Cáceres, ha anunciado que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene solo 72 horas para anular licencia de construcción otorgada a Southern.

“Es un ultimátum insólito porque un gobernador no puede tratar así a un gobierno que está plateando un dialogo y esto me hace pensar que más haya de una preocupación por el impacto lo que hay es una voluntad política de otra índole”, comentó.

Asimismo, el periodista se refirió a las declaraciones del jefe de Estado, quien afirmó que no existen las condiciones para empezar la inversión, no obstante, aclaró que no se puede eliminar la licencia por tanto, aseguró que se necesita dialogar para llegar a un acuerdo.

“Es una declaración que trata de bajar las aguas que se pueden poner caliente. La verdad de las cosas es que el gobernador de Arequipa se ha portado de una manera prepotente y majadera”, precisó.

Para el conductor de RTV, el presidente desea insistir con el proyecto a través de una mesa de dialogo, sin embargo, indicó que Elmer Cáceres apoyado por congresistas de Frente Amplio se niegan ha hacerlo.

Además, especificó que al parecer la posición de la autoridad regional se debería a una próxima candidatura, lo cual, según Álvarez Rodrich, será una pésima opción para los arequipeños.

“Hay un gobierno central planteado un dialogo, pero hay una autoridad regional que de manera insólita da ultimátum al gobierno y le dice que la única manera de dialogo es una resolución de anulación”, señaló.