Indira Huilca pide presencia multisectorial del Ejecutivo por Tía María

Reacciones. Este lunes pobladores del Valle del Tambo iniciaron un paro indefinido en la provincia de Islay, Arequipa, como respuesta a la licencia otorgada por el Estado a Southern Perú para la construcción del proyecto minero Tía María.

Este permiso no solo ha sido cuestionado por los pobladores y las autoridades locales, sino también de algunos congresistas, principalmente de izquierda. Para Indira Huilca, debió haber mayor comunicación con los pobladores para evitar las manifestaciones recientes.

“La gente en estos lugares donde hay conflictividad social conoce sus demandas. Si uno les pregunta sin intermediarios, te dicen qué es lo que le quieren plantear al gobierno. Sé que hay una preocupación por una licencia que se dio ¿por qué se hizo sin informar de manera adecuada? yo creo que eso hubiera ayudado mucho a bajar estos ánimos de preocupación”, dijo Huilca a la prensa.

En ese sentido, cuestionó que desde el Ejecutivo no haya un liderazgo para entablar un diálogo con los pobladores demandantes. Al respecto, manifestó que el Ministerio de Energía y Minas cumple un rol importante, pero resaltó que existe una problemática multisectorial.

"En primer lugar se trata de una problemática multisectorial. El Ministerio de Energía y Minas tiene un rol fundamental porque tiene a su cargo la gestión de los procedimientos en material de exploración de Tía María, [pero también] se requiere que vaya el premier [Salvador del Solar] como fue en el proyecto Las Bambas.

Pronunciamiento de Martín Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a reiterar este martes que “no se puede anular la licencia de construcción de Tía María”, y que el deber de las autoridades regionales de Arequipa es entablar el diálogo con el gobierno

“Hay que distinguir el trámite administrativo legal y otro la licencia social. La autorización no significa que se empezará con la construcción. ¿Qué dice la población la valle de Tambo o toda la provincia de Islay? que no están dadas las condiciones para iniciar la construcción, y el gobierno también dice que no están dadas las condiciones [...] No se puede anular la licencia de construcción, se debe conversar”,