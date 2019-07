RMP sobre Tía María: “Llevémoslo a voto popular, esa es la solución”

La conductora de RTV señaló que hoy inició la huelga indefinida en protesta del proyecto Tía María anunciada por el gobernador regional Elmer Cáceres, quien ha manifestado estar en contra de la construcción y operación de la mina.

RMP señaló que la mesa de dialogo y negociación será difícil por la posición del gobernador de Arequipa, quien posee el apoyo de los alcaldes de la región.

“El estudio de impacto ambiental garantiza que no hay afectación, sin embargo, hay historias del pasado que regresan señalando que no se puede confiar en la empresa”, precisó.

Asimismo, resaltó que Southern, que ha estado a cargo del proyecto a lo largo de este tiempo, ha desarrollado un programa activo social que compromete salud y educación, no obstante, los pobladores han manifestado que esto es insuficiente.

Por otro lado, expuso que el gobierno de Martín Vizcarra no podrá enfrentarse al movimiento social de Cáceres , pues no posee capacidad política para lograrlo. Además, añadió que se debe evitar la hostilidad con los pobladores para no destruir la propiedad o perder vidas humanas.

“¿Hay salida para el gobierno? ¿hay una solución para satisfacer a todos?”, cuestionó.

Para la letrada, la solución política sería plantear un referéndum para entender la postura de los lugareños de Islay y, de estar en contra, se podrá repetir la votación popular el año siguiente hasta que se logre aprobar.

“Contra la votación popular no cabe protesta (…) Llevémoslo a voto popular esa es la solución”, indicó.