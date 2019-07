Arequipa: Ministro de Energía y Minas pide diálogo, pero población de Tambo lo rechaza

Mónica Cuti

A horas de que las protestas contra el proyecto minero Tía María se reinicien en la provincia de Islay, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, llegó a Arequipa para reunirse con autoridades y hablar del tema.

Desde las ocho de la mañana, sostuvo una reunión con el presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy López, el prefecto Hernán Vela y otras autoridades en un hotel del Centro Histórico para acordar las medidas de seguridad.

A las 11 de la mañana brindó una conferencia de prensa improvisada en el distrito de Cerro Colorado, donde señaló que se cursó un documento al Gobierno Regional de Arequipa para que instale una mesa de diálogo sobre el proyecto. Aclaró que siempre se quiso conversar con la población, pero mucho antes de que se otorgara la licencia de construcción, los dirigentes y autoridades se negaron a abrir el diálogo.

Precisó que la licencia de construcción nunca estuvo en discusión y que se sabía que se iba a otorgar, pues se trata de un trámite legal y administrativo al que el Estado no podía faltar porque podía ser demandado internacionalmente.

“Este proyecto no se está imponiendo. En la mesa de diálogo, lo que se iba a hablar es sobre las preocupaciones de la población y cómo resolverlas, y del desarrollo regional, pero no se iba a discutir si se le otorgaba la licencia o no. No es posible poner en una mesa de diálogo la posibilidad de cumplir o no con la ley”, dijo.

El titular de la cartera indicó que se deben aprovechar los recursos naturales y pensar en las deficiencias que tiene la región y que pueden ser mejoradas con la intervención de la minería. “No podemos decir no a un proyecto sin antes haber evaluado y ver cómo resolver las preocupaciones con soluciones técnicas”, dijo.

Instó a que pueda crearse una comisión integrada por universidades y otros entes para que vigilen el trabajo de la empresa Southern y de ser desfavorable, puede paralizarse la operación. Sobre las denuncias por contaminación que tiene la empresa minera, declaró que el gobierno debe velar porque esta no contamine.

“La empresa puede ser simpática o antipática, lo importante es que el gobierno debe cumplir un rol de resguardar, así como otorgamos licencias, también cerramos actividades que contaminan”, finalizó.

El congresista del Frente Amplio, Justiniano Apaza, criticó las declaraciones del ministro y precisó que se busca engañar a la población y el beneficio de la minera. Apaza, junto a otros legisladores del Frente Amplio, la noche de ayer rechazaron las declaraciones del ministro y exigieron la nulidad de la licencia, previo al diálogo.

No creen

Por su lado, el alcalde del distrito de Cocachacra, Julio Cornejo, indicó que la población no cree en las promesas de la empresa porque son hechas desde un escritorio, por lo que insisten en la presencia del presidente Martín Vizcarra. Aclaró que no es para que se explique el proyecto, sino que se anuncie la anulación de la licencia de construcción y se escuche a la población del porqué la negativa y las deficiencias en la zona.

Criticó que se envíe contingente policial cuando el único propósito es realizar una movilización pacífica. El dirigente Miguel Meza también exigió la presencia de Vizcarra y pidió que se tenga en cuenta los antecedentes de contaminación de la empresa minera.

“No creo que la población crea en lo que dijo el ministro. (Óscar) Gonzales Rocha tiene un proceso por contaminación y aun así se dio la licencia. Se nos quiere imponer un proyecto que no queremos”.