Laura Bozo quiere ser presidenta

Estoy pensando acabar mi vida como presidenta del Perú. Mucha gente votaría por mí, por lo menos no habría corruptos. Laura Bozzo.

Para mí, Venezuela es una democracia. Vladimir Cerrón.

Yeni Vilcatoma ha tramitado mi libertad. Asesino Rubén ‘Goro’ Moreno tras ser recapturado por la policía.

Este gobierno me ve como su principal enemiga. Y responsabilizo a este gobierno si algo me sucede. Se me ha redoblado la protección, pero tengo miedo hasta de los policías que me protegen. Yeni Vilcatoma.

Al fin de cuentas, muerto Alan García, enjaulada Keiko, ¿quién es opositor? Hugo Neira.

Es típico de los comunistas descalificar y confundir. Rosa Bartra.

A la política no vuelvo, si lo hago acabo en la cárcel. Daniel Abugattás.

¿En qué momento, congresista Arana, saca el arma para dispararnos? Aquí estoy si tiene que disparar para acabar con la democracia. Karina Beteta.

¡Ráfagas de tuits contra los caviares! Sin detenernos hasta derrotarlos. Fujimorista ex juez Javier Villa S.

FP utiliza la política como si fuera una operación mafiosa. Carlos Bruce.

No discutas con un cretino porque la gente puede empezar a no notar la diferencia. Luis Iberico a Jorge Castro.

Nosotros invocamos a dialogar, pero ya no tiene sentido dialogar cuando ya se dio la licencia de construcción. El presidente es un traidor, que se atenga a las consecuencias. Elmer Cáceres.

Antauro es el único que puede ser presidente. Isaac Humala.

Yo creo que ya Kenji cumplió su castigo y que ya debería regresar al parlamento. Héctor Becerril.

No pienso en fechas ni en plazos, solo hacemos nuestro trabajo. Rosa Bartra sobre la reforma política.

No estoy contento con los resultados que está mostrando, pero parece que esa es la forma de trabajar del congreso, avanza lento y cuando está por vencerse el plazo ahí acelera la discusión. Martín Vizcarra sobre la reforma política.

El parlamento en general ni ningún poder del estado existe para contentar al otro. Rosa Bartra sobre lo anterior.

A la gran población no le preocupan los cuellos blancos sino si su quiosco vende o si Paolo Guerrero hace un gol. Rolando Arellano.