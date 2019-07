Fiorella Nolasco sobre ‘Goro’: “El poder político usa este caso para ‘tumbarse’ unos a otros”

La Policía Nacional capturó al sicario 'Goro’ el último sábado, quien pasó un mes en libertad pese a tener una condena por 25 años. Sin embargo, la detención del delincuente no significa la tranquilidad de Fiorella Nolasco, hija del desaparecido Ezequiel Nolasco, quien criticó que este caso sea politizado.

Sicario ‘Goro’ sobre Vilcatoma

Mientras era trasladado a la Dirincri tras su recaptura, el sicario Rubén Moreno de alias ‘Goro’ señaló a la prensa que la señora “Vilcatoma” fue la encargada de tramitar su libertad.

“La señora Vilcatoma me ha mandado los abogados [...] Yo mismo me he sorprendido [...] (Ella) ha tramitado mi libertad [...] Ya en las investigaciones se va a saber", dijo Rubén Moreno ‘Goro’ el último 16 de julio al ser hallado en una vivienda en Los Olivos.

Al respecto, Nolasco Blas señaló que “no puede creer en la palabra de un sicario” y que seguro se refería a la congresista Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, porque recomendó que César Álvarez fuera trasladado al penal de Challapalca a 4800 msnm. De acuerdo a ella, el ex gobernador regional de Áncash estuvo a cargo de la fuga del criminal.

“Hay todo un enredo. ‘Goro’ le echa la culpa a la señora Vilcatoma, ella sale y le echa la culpa al Estado. Creo que el poder político está usando este caso para querer unos a otros tumbarse, y yo no estoy de acuerdo”, dijo Nolasco en entrevista con RPP.

Responsables de liberación de ‘Goro’

Fiorella Nolasco enfatizó que aunque ahora hayan recapturado al prófugo delincuente, ella ni su familia se encuentran tranquilos porque necesitan saber quiénes son los responsables de su excarcelación ilegal, por lo que pide una investigación exhaustiva.

“Si bien ya lo capturaron, no quiere decir que nos vamos a olvidar que hubo gente que participaron [en su liberación]”, indicó.

Mujer que delató a ‘Goro’

La joven señaló que la mujer que delató al sicario de su padre no es la actual esposa del delincuente, sino que posiblemente sea otra expareja. Indicó que ‘Goro’ fue recapturado con su cónyuge que figura actualmente en el registro civil.

Además indicó que es otra mujer la que firmó dónde iba a cumplir en un inicio el arresto domiciliario, orden con la cual se dio a la fuga.

Sicario pronto a quedar libre

Por otro lado, denunció que Christian Cruzate, asesino confeso de su padre Ezequiel Nolasco, estaría próximo a salir en libertad al cumplirse su mandato de prisión preventiva el pasado 2 de junio.

“Ya hemos pasado cinco años desde que asesinaron a mi papá. Los magistrados de la Sala A me prometieron que hasta diciembre iban a terminar con el proceso y han dejado que se llegue al punto de que termine la prisión preventiva y que ahora se corre el riesgo de que el asesino confeso de mi padre salga en libertad”, comentó.