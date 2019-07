William Moreno, alias ‘Goro’, fue internado en ambiente incomunicado del penal Ancón 1

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que William Moreno Olivo, alias ‘Goro', acusado de atentar contra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco, será reubicado en un penal de máxima seguridad, y que su permanencia en el penal Ancón 1 es temporal.

Según informó el presidente del INPE, César Cárdenas, Moreno Olivo fue ubicado en un ambiente donde está incomunicado, por disposición de los responsables del establecimiento penitenciario.

Asimismo, a g regó que se determinará su traslado a otro establecimiento de máximo control, de acuerdo a las normas vigentes.

“Informaremos posteriormente por medidas de seguridad. Estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar situaciones que pongan en riesgo la ejecución de la medida”, adelantó el funcionario a Canal N.

William Moreno Olivo fue excarcelado el último 13 de junio, a pesar que tiene una condena de 25 años de cárcel por el intento de asesinato contra exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco.

Fue recapturado anoche en una vivienda de Los Olivos. Tras salir del espacio de la intervención policial, ‘Goro’ mencionó que “la señora Vilcatoma” tramitó su libertad, haciendo una clara alusión a la congresista Yeni Vilcatoma.

“La señora Vilcatoma me ha mandado con los abogados [...] Yo mismo me he sorprendido [...] Ya en las investigaciones se va a saber", declaró a la prensa.