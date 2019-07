Rubén Moreno ‘Goro’: “La señora Vilcatoma ha tramitado mi libertad”

Cuando era trasladado a la Dirincri, el sicario Rubén Moreno ‘Goro’ señaló a la prensa que una señora con apellido Vilcatoma fue la encargada de tramitar su libertad.

Asimismo, declaró que él mismo se sorprendió de que ella se encargara de esa gestión irregular. Agregó que las investigaciones darán luces del caso.

“La señora Vilcatoma me ha mandado los abogados [...] Yo mismo me he sorprendido [...] (Ella) ha tramitado mi libertad [...] Ya en las investigaciones se va a saber", manifestó Rubén Moreno ‘Goro’.

PUEDES VER Capturan a sicario de red Álvarez, William Moreno, alias ‘Goro’

Vale recordar que la parlamentaria de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma (que sería a quien se refiere ‘Goro’ )recomendó que César Álvarez fuera trasladado al penal de Challapalca a 4800 msnm. De acuerdo a ella, el ex gobernador regional de Áncash estuvo a cargo de la fuga del criminal, que se encontraba no habido desde junio.

Este sábado 13 por la tarde, ‘Goro’ fue encontrado en una vivienda de Los Olivos por la policía. De acuerdo a Canal N se encontraba en el segundo piso en compañía de su pareja y de su suegra. A la vez, se supo que tenía pensado irse al norte del país.

PUEDES VER Primeras imágenes de Rubén Moreno ‘Goro’ tras ser capturado

Por otro lado, de acuerdo a Fiorella Nolasco, hija de Ezequiel Nolasco (que fue asesinado por órdenes de ‘Goro’ en 2014), “ha habido toda una colusión entre funcionarios de justicia que están para dar seguridad a la ciudadanía”.

A su turno, Yeni Vilcatoma negó en RPP que haya ayudado al sicario. “La primera vez que tuve contacto con él fue en 2012, cuando fui fiscal [...] y no ingresó al despacho a asesinar a Ezequiel Nolasco porque pedí apoyo. Nunca lo he tenido cara a cara”, dijo.