Gonzalo Zegarra: “Sin esa popularidad está claro que Vizcarra se viene abajo, que lo sacan los fujimoristas”

Por: Enrique Patriau

Gonzalo Zegarra recibe a La República para conversar sobre la actualidad política. En la siguiente entrevista, le da un repaso al gobierno de Martín Vizcarra. Advierte que a pesar de que es alguien que ha corrido riesgos para no caer en los mismos errores que Pedro Pablo Kuczynski, se perciben problemas de gestión.

¿Cómo cree que serán los dos últimos años del gobierno de Martín Vizcarra? ¿Es posible hacer un pronóstico?

El gobierno la tiene difícil. En muchos sectores hay quejas, como en la economía. Yo comparto que se podrían hacer más cosas, pero existen dificultades estructurales que hacen difícil pedirle mucho más.

¿Cuáles?

No tiene apoyo parlamentario. Nuestro diseño constitucional en teoría es presidencialista y cuando hay un gobierno dividido, con un Ejecutivo y un Legislativo dominado por fuerzas opuestas, te das cuenta de que no lo es tanto. Es difícil gobernar sin grupo parlamentario, sin partido y sin cuadros.

PUEDES VER César Hinostroza y Bustamante sí se reunieron a solas en cárcel de Madrid

Aun así, Vizcarra mantiene una aprobación respetable.

Se le critica mucho porque hace cosas para mantener la popularidad alta. Por otra parte, sin esa popularidad está claro que Vizcarra se viene abajo, que lo sacan los fujimoristas. Es una situación bien precaria. Me da la impresión, además, de que Vizcarra es un microadministrador. No hay muchos ministros con peso político propio.

¿A qué se refiere?

Vizcarra confía en poca gente. En ese sentido, es alguien que no delega mucho.

Se le critica al gobierno su manejo de la economía. ¿Comparte esa impresión?

No es solo lo económico. Es algo más de gestión. ¿A dónde nos quieren llevar? El presidente ha demostrado tener visión en lucha contra la corrupción y en reforma política, que no es poca cosa. Dicho sea de paso, se le critica con ligereza cuando se minimiza eso. Recordemos que nos hemos pasado años esperando una reforma y ha sido fiasco tras fiasco por los incentivos perversos, porque quienes tenían que practicarla eran beneficiarios del sistema vigente. Veremos cómo termina este nuevo esfuerzo.

¿Pero es el manejo económico el gran déficit?

No creo que sea el gran déficit, me parece injusto. El gobierno acaba de colocar bonos en el mercado internacional a una súper taza. Insisto: es un asunto de gestión. Es un gobierno que no tiene equipo y es un presidente que, pareciera, quisiera estar en todo, y no puede.

¿Estamos frente a un gobierno más de transición?

Al final del periodo es como que vamos a tener cinco años casi perdidos. Es verdad que Vizcarra trata de hacer más cosas que Kuczynski, se ha arriesgado y eso tiene mérito.

¿Vizcarra ha arrinconado a la oposición?

No sé si él la ha terminado arrinconando. No creo esa versión de que el gobierno maneja a la Fiscalía. Esta tiene grandes méritos, se equivoca también, pero no es títere del Ejecutivo. Evidentemente, que la justicia haya sido muy dura con alguien como Keiko Fujimori es algo que el presidente ha aprovechado…

PUEDES VER Jueces digitados por Walter Ríos solo recibirían sanción de multa en el Callao

No solo con Keiko.

Es cierto, con casi todos. Y eso el presidente lo ha sabido aprovechar a su favor. Por tanto, no es cierto que él haya arrinconado a la oposición. Aunque le dicen dictador. Ciertos observadores parecen vivir en otra dimensión. Eso de que Vizcarra es un dictador no tiene ni pies ni cabeza. No quiere decir que me parezca bien todo lo que hace y que no cometa algunos excesos.

¿Qué excesos?

Cuando el premier (Del Solar) presentó la confianza y dijo cuál era la esencia de los proyectos que no se podía modificar, tenía razón. La confianza no es un voto nominal para después hacer lo que a uno le da la gana. Más discutible es lo del plazo...

Que el Congreso ha terminado aceptando.

De acuerdo, aunque el Ejecutivo no tiene razón cuando advierte que interpretará si la confianza se otorga o no. Eso no tiene base constitucional y va contra el equilibrio de poderes.

PUEDES VER Aparece falsos aportantes y se tumban defensa de Keiko Fujimori

El Ejecutivo puede alegar que los proyectos no han sido respetados en su esencia.

Puede, y entonces el Tribunal Constitucional lo tendrá que resolver. Ese escenario es posible. ¿Volvería dictador a Vizcarra? No. Y dudo que el presidente quiera disolver al Congreso.

¿Estamos viendo el final de Fuerza Popular?

Creo que el fujimorismo no muere con Fuerza Popular, es más un sentimiento. No lo estoy halagando, por cierto, solo lo describo. Lo que entiendo es que Keiko cree que es fija para el 2021, y lo sé de buena fuente. Piensa que va a salir pronto, que tiene grandes chances. Yo, la verdad, no creo que sea así. Igual, usted sabe que en este país no se puede asegurar nada.

¿Es necesario sacar adelante Tía María?

No sé si necesario, ojalá que se pueda tener un día.

¿Más allá de la licencia social?

No quiero minimizar ese tema, sí pienso que está magnificado. La oposición de la población es menor de lo que se dice, está inflada por los políticos. Se habla con ligereza de afectación ambiental. Para eso está el Estudio de Impacto Ambiental.

¿Por qué no se oponen así a la minería ilegal, a lo que hay en Madre de Dios?

Las mineras grandes en el Perú se ponen estándares ambientales, muy altos. No conozco al detalle el asunto de Tía María, no me he leído el EIA…

¿Es indispensable Tía María? Se lo pregunto porque se le ha mencionado como un proyecto que debe salir, sí o sí.

Lo pondría de otra manera: no debemos desperdiciar un motor de crecimiento. Todos deberíamos querer que Tía María salga, con estándares ambientales y licencia social. Pero también pido autenticidad: cuando ves a personajes como los hermanos Chávez, en Las Bambas, hay que dudar. Hay que decirlo con todas sus letras: hay quienes azuzan a las personas para que se opongan a los proyectos extractivos. Con eso no quiero decir que deban salir todos esos proyectos a cualquier costo, para nada.