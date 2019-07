Mercedes Aráoz revela que podría postular a la presidencia en el futuro

La vicepresidenta Mercedes Aráoz anunció que podría considerar en un futuro postular para ser presidenta; sin embargo, aclaró que en este momento no es un tema que le preocupe.

“¡Ay! La verdad que después de esta experiencia espero descansar un tiempo y buscar una ‘chamba’ también, que me permita estar en los próximos años. Si eventualmente regreso a la política, sí postularía, pero no ahora. No es un tema que me mueva en este momento”, declaró al diario Trome.

En otro momento, Aráoz descartó que tenga una mala relación con el mandatario Martín Vizcarra y precisó que son buenos amigos y trabajan en coordinación constante. Incluso, contó que hace solo unos días ambos tuvieron una reunión.

Además, Mercedes Aráoz negó las acusaciones de los fujimoristas de que Keiko Fujimori sea una “presa política” y negó que exista una persecución política en el país.

“Creo que felizmente hay separación de poderes y hay instancias dentro del Poder Judicial. Espero que haya una casación. Esta casación que va a tener la Corte Suprema nos puede definir mejor el tema de la prisión domiciliaria y es una expectativa no solo de ellos, sino de todos los que vemos que a muchos políticos se les ha afectado con esto”, aclaró.

Martín Vizcarra no volverá a postular

Por su parte, el actual presidente Martín Vizcarra ha señalado que no está en sus planes postular a la presidencia, tomando en cuenta que él asumió este cargo en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, debido a que se desempeñaba como vicepresidente.

“Tengan la seguridad, el 28 de julio del 2021 estoy entregando la banda presidencial al sucesor, de todas maneras”, dijo a CNN. Además, agregó que este era uno de los motivos por el cual desea “dejar un país encaminado, con bases sólidas y sostenibles, hacia el futuro y el desarrollo”.