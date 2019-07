Las cuentas bancarias que mueve exalcalde Zegarra

Mónica Cuti

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada tiene sus sospechas sobre que Alfredo Zegarra, exalcalde de Arequipa e investigado por delitos de corrupción, fugue del país. ¿En qué se funda ese temor? La exautoridad comenzó a mover el dinero de sus cuentas bancarias.

En la audiencia judicial del lunes pasado, el despacho fiscal planteó una comparecencia con restricciones para Zegarra (que acuda a firmar al Poder Judicial en forma permanente). Eso garantizaría su presencia en Arequipa y que no evada la justicia. Su disponibilidad económica le facilitaría una fuga. Por boca de la defensa legal de Alfredo Zegarra, Julio Armaza, el excalde tiene ahorrados S/ 766 614 en los bancos.

El exburgomaestre es investigado por abuso de autoridad y cohecho pasivo. En marzo del año pasado, la Policía desarticuló la presunta organización criminal Los Malditos de Chumbivilcas, dedicada al tráfico de terrenos en el pueblo Jardines de Chachani en Cerro Colorado. Zegarra fue señalado de haberlos favorecido con gestiones y la firma de documentos para expropiar los terrenos que tenían dueño e invadieron Los Malditos de Chumbivilcas.

En el operativo, fueron detenidos varios dirigentes, entre ellos el exjefe de Conflictos de la comuna provincial, José Luis Cavero, quien fue designado en el cargo por Zegarra.

Movimientos de dinero

El Ministerio Público fue informado de que, en marzo del año pasado, se retiraron S/ 400 000 de una de las cuentas de Zegarra. Hasta el día de la audiencia, no se sabía el paradero de ese dinero.

Por otro lado, también se extrajo todo el dinero de su fondo de pensiones en enero de este año. El fondo ascendía a 19 000 soles. También se registró otra cuenta con ahorros de US$ 37 900.

Según la defensa de la exautoridad, todo fue depositado en otra cuenta. Aclaró que no es el total de lo que poseía su defendido. Señaló que sus ahorros ascendían a S/ 766 614. Estos están depositados en una cuenta a plazo fijo, lo que garantizaría que Zegarra permanecerá en el país. Aunque hay que aclarar que los ahorros a plazo fijo se pueden retirar en cualquier momento.

La cantidad de dinero del investigado, para la Fiscalía, es una evidencia de su disponibilidad de dinero en efectivo para irse del país o permanecer oculto, pero sin que tenga necesidad económica que lo obligue a mantenerse sujeto al proceso del caso Los Malditos de Chumbivilcas.

El pedido de comparecencia con restricciones también se basa en otros elementos.

Uno de ellos es las declaraciones del expresidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA), Leandro Castañeda Peña, quien se encuentra actualmente preso por la investigación. Indicó que, durante las reuniones en que participó junto al expresidente de Jardines de Chachani, William Merma, vio que se pagaron montos a diversos funcionarios de la comuna provincial. Incluso acompañó a Merma a entregar dinero a José Luis Cavero, fondos supuestamente destinados para la campaña electoral de Alfredo Zegarra de 2014.

El exburgomaestre tampoco cumpliría con los arraigos. Según la fiscalía, no tendría arraigo familiar de calidad porque tanto sus hijos como su esposa tienen independencia económica; en el caso de sus hijos, viven en otras casas. En lo laboral, Zegarra fue inhabilitado durante tres años para ejercer algún cargo público, además de que no presentó documentos que sustenten que trabaja en la Universidad Nacional de San Agustín o en el Hospital Honorio Delgado Espinoza.

La conducta procesal es otro elemento a evaluación. Según el Ministerio Público, la sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, por el caso PDM (otro proceso), y que haya sido declarado reo contumaz, por no concurrir al inicio del juicio oral del mismo caso (PDM), evidencia un comportamiento omisivo, por el que se corre el riesgo de que no se asegure el proceso de investigación por el tráfico de terrenos.

A ello se suma que, según indicó la fiscal del caso, María Alejandra Cárdenas, no se entregaron las declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas que hubiera efectuado dentro de su periodo como alcalde.

Exalcalde: Son mis ahorros

Sobre las cuentas bancarias, el exburgomaestre aclaró que eran sus ahorros de toda la vida. Sobre el presunto favorecimiento a invasores, indicó que él solo firmaba lo que previamente fue revisado por varios gerentes y que no podía ordenar la expropiación de un terreno de por sí. "El alcalde no autorizó una expropiación. Eso es imposible, debe pasar los filtros necesarios, para que el alcalde firme un documento. El alcalde no le ordena al funcionario lo que debe hacer, la ley orgánica dice clarito lo que es", dijo.

Por su lado, el abogado Julio Armaza indicó que los arraigos sí se cumplen, pues el médico es apoderado de sus nietos por disposición de una de sus hijas, para ello presentó documentación donde se le daban poderes. De igual forma, aseguró con otra documentación que Zegarra labora en el hospital Honorio Delgado y la Unas, y que incluso estaría haciendo una maestría en una universidad.