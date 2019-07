Maritza García no descarta votar por Daniel Salaverry a la presidencia del Congreso

La congresista de Cambio 21 Maritza García manifestó en conversación telefónica con La República que en su bancada aún no han decidido si apoyarán a Daniel Salaverry en una eventual candidatura a la presidencia del Congreso.

“Es un tema que está pendiente; en realidad, no hay hasta la fecha ningún otro candidato voceado como –de cierta forma- está Daniel Salaverry, porque él no ha negado la posibilidad, no la ha descartado [...] Estaremos siempre listos para apoyar la mejor opción”, señaló Maritza García.

No obstante, calificó como positiva la gestión de Daniel Salaverry como presidente del Parlamentario. Comentó que algunos de los aspectos más resaltantes fueron el respaldo a la reforma política y la reducción del gasto del presupuesto del Congreso de 35 % en comparación a anteriores legislaturas (como la de Luis Galarreta y Luz Salgado).

“Cualquier persona que llegue al cargo debe tener un perfil y una línea de trabajo como ha desempeñado el actual presidente del Congreso, que ha dejado participar y ha dejado a cada bancada su espacio político, y sobre todo ha reducido en un 35 % el gasto de presupuesto, con relación a las anteriores gestiones; además de eso, ha priorizado proyectos de ley de nivel nacional y las reformas políticas”, declaró.

“No ha visto color de camiseta. Él no le ha dado prioridad solo a los proyecto de los naranjas (Fuerza Popular), sino se han priorizado los de todos. [...] Lo que he tratado de imponer son principios de igualdad y esos gestos políticos creo que los valoramos todos los parlamentarios, al menos la mayoría estamos satisfechos con la gestión, pero también estamos a la espera de las otras listas”, añadió.

Por otro lado, Maritza García confirmó que los integrantes de Cambio 21 no retornarán a Fuerza Popular, como trascendió.

“Todos los entrevistados (de Cambio 21) han descartado esa posibilidad; he leído la declaración de Robles y de Palma y todos han dicho que no van a regresar. [...] La bancada se separó de Fuerza Popular por las situaciones que son conocidas por todos los peruanos y en esa misma línea debemos mantenernos todos hasta el final, al margen de que podamos trabajar temas de interés nacional de forma conjunta en beneficio del país que es lo que sí dejo claro; no obstante, no volvería”, finalizó.