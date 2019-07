Bancada de marca

Fuerza Popular pretende impedir el debate y aprobación de la ley que dispone la obligación de ofrecer medicamentos genéricos en farmacias y boticas de todo el país. Para frenar esta aprobación, la vocera fujimorista Alejandra Aramayo se ha dirigido al Gobierno para solicitar la instalación de una “mesa técnica” para debatir la propuesta del Ejecutivo, a pesar de que el proyecto de ley presentado por este se encuentra en el Congreso desde el 20 de junio pasado.

Uno de los argumentos que esgrime para frenar o retrasar la expedición de una norma que haga realidad la existencia y venta de medicamentos genéricos, con un costo más bajo que los de marca, es el modelo económico que no permite el control de precios –lo que nadie ha planteado– y la calidad de las medicinas.

Esta pretensión es concurrente con dos proyectos de ley presentados por Fuerza Popular, que prohíbe opciones distintas a las prescripciones médicas que suelen recetar fármacos de marca, disponiendo que solo se pueden ofrecer genéricos si son bioequivalentes, es decir, si previamente se ha probado que puedan ser intercambiadas por las de marca.

Según las normas del sector Salud, el requisito de la bioequivalencia, exigido por los grandes laboratorios y los importadores de medicinas, no puede ser aplicable a todos los medicamentos. Es más, según el Colegio Químico Farmacéutico de Lima, solo corresponde como excepción y no como regla general en el caso de fármacos de riesgo terapéutico alto. En cambio, la propuesta del Gobierno no se encadena a la bioequivalencia, y propone que, en un plazo de 90 días posteriores a la promulgación de la ley, el Ministerio de Salud publique una lista de medicinas esenciales que deben expenderse en todo el país.

Es conocida la facilidad con la que determinados intereses permean al fujimorismo. Ahora, al avanzar el debate público de la ley propuesta por el Ejecutivo, se hace evidente cómo encuentran cabida en el Congreso las presiones, en el mismo sentido que las dos veces anteriores en que se intentó legislar para proteger los derechos de los consumidores a acceder a medicinas genéricas. En esas oportunidades, como ahora, estas presiones se disfrazan de un discurso de calidad y ordenamiento del mercado –se dijo lo mismo cuando se intentó frenar los octógonos–, a sabiendas de que las normas, por ejemplo, el Reglamento de la Ley N°29459, ya requieren que la producción de los medicamentos genéricos, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigan un procedimiento de manufactura y equivalencia curativa.