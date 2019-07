Adiós, Julio Kuroiwa

Fuerte ausencia ante riesgos

Iana Málaga, periodista.

En un país donde poco se avanzó en políticas de prevención de riesgos, Julio Kuroiwa hará mucha falta. Un hombre que dedicó su vida a estudiar los desastres naturales, y constantemente mostró sus advertencias sobre cómo debemos responder ante los sismos de grandes magnitudes. Pero como en Perú las autoridades casi no dan importancia a la prevención (vean lo que pasó durante El Niño costero), Kuroiwa no recibió toda la atención que un hombre de su condición merece. En Lima y otras ciudades se sigue dando paso a la construcción indiscriminada de edificaciones –avaladas por la corrupción local– que no cumplen con los estándares mínimos para resistir a un fuerte remezón o un desastre natural. Ojalá Julio Kuroiwa nunca haya partido.

“Construyan bien”

Claudia María Hernández Oré, comunicadora.

Falleció Julio Kuroiwa y siempre se insiste en políticas públicas y la necesidad de un sistema NACIONAL/INTEGRADO de prevención de desastres que va más allá de tener un COEN. Transcurrieron dos años y medio del Niño costero y las obras definitivas recién cobran celeridad en el Norte. Si vamos a Chosica, ¿existe certeza de que la Carretera Central no se vería bloqueada ante nuevos aludes? ¿Se reubicó a la gente que tiene posesión en las quebradas? De lo contrario, no estaríamos hablando de víctimas sino de infractores dolosos. El mejor científico sismólogo murió rezando: “Construyan bien. Entender la naturaleza salvará muchas vidas”. El Gobierno tiene pendiente ese entregable.