Fernando Tuesta advierte que se ha puesto en riesgo el modelo de elecciones internas

Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política, se refirió a la disposición transitoria que establece diferencias entre los partidos nuevos y antiguos para inscribirse en las elecciones primarias, obligatorias y simultáneas.

Para el especialista, esta medida pone en riesgo el modelo planteado, pues se propone que para las elecciones del 2021 solo los partidos que se inscriban con el padrón de adherentes tendrán que elegir a sus candidatos en elecciones primarias, con la participación de la ciudadanía, de forma obligatoria.

En cuanto los partidos que estén inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), los peruanos solo podrán ratificar la lista de candidatos que anteriormente fue elegida por el propio partido.

“Solo beneficia al club de los 24 partidos inscritos, de los cuales solo 6 tienen representación parlamentaria, pero puede generar frustración en la ciudadanía, confusión y complicaciones en el diseño de cédula de votación”, señaló Canal N.

“Es una decisión que invita a no decidir, la gente va a votar, pero no decide, ratifica lo que le ha dado el partido, eso genera problemas en el ciudadano a quien le dirán no te preocupes, recién el 2016 vas a decidir”, agregó Fernando Tuesta.

En otro momento, recalcó que espera que las reformas políticas se aprueben hasta el 25 de julio, día en que vence la ampliación de la legislatura. “Hay que tener cuidado porque el tiempo apremia, si el 25 es el plazo último, el 18 se debe haber votado en el Pleno al menos como primera votación las otras tres reformas que modifican las leyes orgánicas”, expresó.

La declaraciones de Fernando Tuesta se dan teniendo en cuenta que la primera reforma política, la cual es acera de la inscripción de partidos, ya fue aprobada en el Pleno.