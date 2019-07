Premier Del Solar solicitó al Congreso votar a favor de la paridad y alternancia

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, expresó el compromiso de este Gobierno de llegar al 2021 con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y demandó al Congreso aprobar el proyecto del Ejecutivo sobre la paridad y alternancia para la mujer en la vida política.

“Las mujeres en nuestro país no viven en un territorio que les ofrece las mismas oportunidades que a los hombres. Cuando aprendemos el himno nacional no estamos cantando el reconocimiento de una realidad sino el compromiso no realizado todavía. No todos somos libres igualmente y ese es el compromiso de la democracia y que queremos conmemorar el año 2021”, sostuvo.

Del Solar participó ayer por la mañana en la mesa de diálogo “Hombres apoyamos la paridad y alternancia”, que se dio en el marco del debate de la reforma política.

“No es un capricho entonces que uno de los proyectos de ley presentado por el Ejecutivo para reformar la política sea la paridad y la alternancia”, remarcó.

En el evento el premier suscribió un pronunciamiento público exhortando al Parlamento a aprobar la norma para garantizar el acceso y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. ❖