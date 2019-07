Papeles, papelitos, papelones

Es un yerro reiterado incluir en las listas de “las mejores películas basadas en el periodismo de investigación”, al largometraje dirigido por Steven Spielberg, Los papeles del Pentágono (The Post). Para empezar, el caso en realidad lo destapó el reportero Neil Sheehan, del The New York Times. Lo que relata la historia cinematográfica es cómo los feroces competidores del periódico neoyorquino, The Washington Post, lucharon por conseguir una copia de los documentos secretos que publicó Sheehan, en los que el gobierno estadounidense reconoce haber fracasado en Vietnam y que lo más seguro era que perderían la guerra contra los comunistas.

Spielberg plasmó escenas emotivas cuando los dirigidos por la propietaria del diario, Katherine Graham (Meryl Streep), y el director del mismo, Ben Bradlee (Tom Hanks), consiguieron identificar a la fuente de sus adversarios periodísticos -el asesor de inteligencia Daniel Ellsberg, amigo de Neil Sheehan-, y convencerlo para que proporcionara más documentos, lo que efectivamente hizo, lo que le permitió al Post publicar algunas primeras planas.

Así que ni el Times ni el Post, como resultado de investigaciones propias, descubrieron que las administraciones de Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon ocultaron a los norteamericanos el fiasco bélico en Vietnam sino que fue una de las conclusiones de un estudio encargado por el Pentágono. Como lo señala el reconocido profesor James Aucoin en The Evolution of American Investigative Journalism (2007), a diferencia de otros casos famosos contemporáneos, como Watergate y My Lai, Los Papeles del Pentágono “no fue el resultado de una investigación independiente por parte de la prensa”.

El caso Watergate, en efecto, no lo había investigado ningún fiscal, hasta que lo revelaron Woodward y Bernstein con fuentes propias. La masacre de 400 vietnamitas de la aldea de My Lai fue perpetrada por una patrulla del ejército norteamericano y era desconocida por el público hasta que Seymour Hersh identificó, ubicó y entrevistó al oficial que ordenó el homicidio. No fue una filtración de las autoridades. El propio exdirector del Times, A. M. Rosenthal, admitió que Los Papeles del Pentágono no era una investigación propia: “Lo enfatizo, no es una historia de nuestro periódico, aunque informó sobre dicha historia de una manera diferente y significativa”. Por supuesto, informar es muy diferente que investigar.