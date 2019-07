Municipio de Chiclayo en rojo con un saldo negativo de casi un millón de soles

Lambayeque. Un saldo negativo de casi un millón de soles registrado en junio del año en curso pone en rojo a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), tal como lo revela el Informe n.º 602 de la Subgerencia de Tesorería y Finanzas, la que incluso recomienda racionalizar los gastos de bienes y servicios.

La crisis financiera que atraviesa el ayuntamiento es un problema que no ha podido ser revertido en las últimas gestiones, al contrario, el endeudamiento con EsSalud, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), AFP, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha ido en aumento, lo que se convierte en una barrera para el cumplimiento de los objetivos de la comuna.

Empero, la situación sigue complicándose. Los resultados del movimiento económico del municipio no son alentadores en lo que respecta a ingresos y egresos.

El subgerente de Tesorería y Finanzas, Javier Pérez, precisó que el total de ingresos a junio es de 2 millones 922 mil 032 soles y el total de egresos alcanza los 3 millones 800 mil 725 soles, lo que hace un saldo negativo de 898 mil 692 mil 92 soles.

De acuerdo al informe en mención remitido al gerente de Administración, Juan Ibáñez Álvarez, quien comunicó el caso al gerente general Ricardo Romero Rentería, en el rubro de ingresos y descuentos se menciona la comisión del Centro de Gestión Tributaria (CGT) de 284 mil 260 soles, embargos por retención judicial de 400 mil soles y un total de ingresos y descuentos por 684 mil 260 soles, entre otros.

Situación

En este contexto, el titular de Tesorería no solo recomienda la disminución de los gastos sino también sugirió que la Procuraduría Municipal evite los embargos de las cuentas corrientes, por lo que –dijo– debe solicitar un informe a la Gerencia de Presupuesto, pues no se cuenta con un marco presupuestal para pagos de sentencias judiciales a fin de no tener desfases financieros.

Incluso el funcionario sostiene que es necesario tomar acciones para evitar la falta de pagos por bienes y servicios adquiridos.