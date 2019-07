FP dará información sobre Keiko Fujimori a instancias extranjeras, aunque cuestionen pronunciamientos

La bancada de Fuerza Popular enviará información sobre el caso de Keiko Fujimori a distintas representaciones diplomáticas en el extranjero, así lo informó el vocero alterno Juan Carlos Aguilar. El anuncio sorprende teniendo en cuenta que los fujimoristas suelen cuestionar los pronunciamientos de instancias internacionales.

Del Águila aseguró en Andina buscará comunicarse con parlamentos latinoamericanos, al parlamento europeo y agencias vinculadas a la política internacional. Él señaló que irán a todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el Perú, menos Cuba, Bolivia y Venezuela.

Sobre la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fujimorista indicó que no han tomado una decisión formal. “Se están evaluando todas las posibilidades y seguramente en los siguientes días tomaremos una decisión", expresó.

Cabe señalar que el año pasado, cuando se presentó un proyecto que buscaba indultar a mayores de 80 años y que de esta forma Alberto Fujimori quede libre, la CIDH acotó que se estaría incumpliendo con las órdenes establecidas por el organismo internacional.

“Si se le da un beneficio al expresidente peruano, el Estado estará incumpliendo con las órdenes establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló en su momento.

PUEDES VER Poder Judicial resolverá pedido fiscal para incautar celulares de Alan García

Pronunciamiento del Poder Judicial

El Poder Judicial peruano se ha manifestado respecto a la prisión preventiva que cumple Keiko Fujimori y negó que sea una “presa política”:

“(¿Keiko Fujimori es una presa política?) No, definitivamente no es una presa política porque el Poder Judicial, cuando dictó su detención no tuvo influencia política, fue en una resolución dictada de acuerdo con la ley en el expediente”, dijo José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial.

“Definitivamente, lo que yo descarto es que las resoluciones del Poder Judicial tengan alguna influencia política. Se ciñen a los actuados en el expediente y a la ley. Ahora si hay intenciones políticas de otras personas, no lo sé”, agregó.