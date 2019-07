Denuncian maltrato de Lourdes Alcorta a periodistas del Congreso

La congresista fujimorista Lourdes Alcorta fue denunciada por maltratar al equipo periodístico del Congreso de la República, integrado por una reportera, un camarógrafo y un asistente, cuando entrevistaban al parlamentario aprista Elías Rodríguez en el Legislativo.

A través de Twitter se denunció que la parlamentaria de Fuerza Popular interrumpió a gritos al equipo periodístico del Congreso para quejarse por la luz de una cámara, justo en el momento en que se grababa al congresista Rodríguez.

#URGENTE Mi solidaridad con el equipo de periodistas del Congreso(reportera, camarógrafo y asistente)que han sido maltratados por la fujimorista Lourdes Alcorta.Los periodistas entrevistaban a Elías Rodríguez y Alcorta los interrumpió a gritos para quejarse de la luz de la cámara — Carlos Aguilar Ávila (@aguilarcarlos7) 11 de julio de 2019

La acusación contra la congresista fujimorista señala también que esta, luego de interrumpir la labor del equipo periodístico del Congreso, hizo llamar a los integrantes de este grupo, alzándoles la voz.

Este episodio de maltrato, sin embargo, no sería el primero, pues, de acuerdo a la denuncia en redes sociales, la fujimorista ya antes tuvo quejas por las luces de las cámaras.

Luego la congresista los hizo llamar y les levantó la voz a los periodistas del Congreso que solo hacían su trabajo. Es más, fuentes, afirman que Alcorta se fue a quejar a presidencia del Congreso porque una de las periodistas le exigió respeto y no se quedó callada. — Carlos Aguilar Ávila (@aguilarcarlos7) 11 de julio de 2019

Consultado por La República, el congresista Rodríguez indicó que “lo único que puedo decir es que las personas que me estaban entrevistando lo hacían dentro de un marco totalmente normal, respetuoso, formal”.

Respecto a los maltratos que se le atribuyen a la congresista Alcorta, el parlamentario manifestó que fue vio a la parlamentaria “fastidiada".

“Yo tampoco no he visto a ella. He visto que estaba un poco fastidiada”, fue lo único que comentó el legislador.

ANP se pronuncia

Tras tomar conocimiento de la denuncia, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se pronunció a través de Twitter para rechazar los maltratos los periodistas del Congreso que se le atribuyen a la parlamentaria de Fuerza Popular.

La @ANP_periodistas rechaza el maltrato del que ha sido víctima el equipo periodístico del @congresoperu por parte de una legisladora. La libertad de prensa es un derecho protegido constitucionalmente que la ciudadanía, y en especial las autoridades, deben respetar. https://t.co/mrmE34AEJW — ANP Perú (@ANP_periodistas) 12 de julio de 2019

Por su parte, la congresista Alcorta señaló a este diario que los hechos “no han sido de esa manera”.

"Es absolutamente alejado de la realidad. Es una perversa mentira. Absolutamente nadie ha visto nada”, dijo la legisladora.