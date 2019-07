Fiscal Mori sobre caso Gasoducto: Es posible que Odebrecht haya pagado más sobornos

La fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato, Geovana Mori, sostuvo este jueves que dentro de su investigación por el caso Gasoducto, no puede descartar que la constructora brasileña Odebrecht haya pagado más de 3 millones de dólares en sobornos para obtener la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

“No podemos descartar que esos US$ 3 millones sea lo único”, sostuvo la fiscal Mori en una entrevista a Gestión, aludiendo en su respuesta al monto que señalan una serie de transferencias consignadas en un grupo de planillas de la Caja 2 de Odebrecht, las cuales fueron reveladas semanas atrás por el medio de investigación periodística Convoca en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Sobre estas planillas, la fiscal Mori indicó que el Equipo Especial aún está recibiendo documentación de Odebrecht. Asimismo, señaló que su despacho tiene a cuatro aspirantes a colaboradores eficaces, los cuales representan la estrategia que lleva la fiscal en su investigación.

“Con ellos se amplifica el marco de la investigación. Es decir, no solo nos limitamos a lo que nos diga Odebrecht, también estamos consiguiendo otras informaciones adicionales, lo cual sumado a otros actos de investigación, podemos establecer otros pagos”, señaló la fiscal Mori, para añadir que, en todo caso, “es posible que se hayan pagado más sobornos".

Nadine Heredia

Respecto a la implicación que la ex primera dama Nadine Heredia tendría con el caso Gasoducto, la fiscal Mori no descartó la teoría según la cual la esposa de Ollanta Humala y el exmandatario se habrían reunido con Jorge Barata en Palacio de Gobierno. “Esa hipótesis no la puedo descartar”, manifestó la fiscal.

“La modalidad de la empresa siempre ha estado ligada a aportes de campaña con la finalidad de obtener una ventaja. Cronológicamente se produce esa situación. Está el interés de la empresa por este proyecto. No descarto esa línea de investigación, todo es posible”, señaló.

En todo caso, la fiscal Mori informó que a su despacho, además de personas naturales, también se acercó una empresa para acogerse como colaboradora en la investigación.

Por otro lado, la fiscal descartó que a raíz de la revelación del caso Gasoducto, se firme un nuevo convenio de colaboración con Odebrecht, pues la sentencia del Poder Judicial con la que se aprobó el convenio de colaboración entre Odebrecht y el Estado peruano tiene una cláusula que da la posibilidad de que la empresa brinde información adicional relacionada con obras no contempladas en el acuerdo,

Asimismo, la fiscal señaló que de incluirse esta obra al acuerdo, la reparación civil que tendría que pagar Odebrecht sería mayor a la que fue fijada con el acuerdo de colaboración, que asciende a 610 millones de soles a favor del Estado.