Arequipa: Adenda 13 de Majes II está inflada en US$ 28.5 millones

Roberth Orihuela Q.

Arequipa. Javier Zúñiga Huaco, exgerente de Majes II, antes de que sea retirado del cargo, revisó la Adenda 13. Esta propuesta adicional al contrato, para reactivar el proyecto Majes, plantea cambiar el sistema de riego en las pampas de Siguas — canales por tuberías—. Para Cobra, el consorcio constructor, esta modificación implicaría un gasto adicional de US$ 104.6 millones. Según Zúñiga Huaco, la propuesta está sobredimensionada. Hay una diferencia de US$ 28.5 millones.

“El monto debería ser de US$ 76.1 millones. Los costos están elevados. Técnicamente, mi ética me dice que no podemos aceptar esos costos. Lo están haciendo de acuerdo a precios internacionales, pero estamos en Perú”, agregó Zúñiga Huaco.

El especialista se refirió también a la propuesta de ahorro de 100 millones de metros cúbicos (hm3) de agua al año. La empresa asegura que se perdería toda esa cantidad por evaporación, filtraciones, robos y la disminución del caudal ecológico. “Eso es falso. Es demasiado. El ahorro se estima por debajo de los 10 hm3”, explicó.

Además, otro punto que observó Zúñiga Huaco es referente a las tomas de agua finales. Antes la empresa indicaba que estarían a pie de parcela, pero luego lo cambiaron. Ahora la toma estaría a 2 o 3 kilómetros. “Fue otra discrepancia con la empresa. Eso implica costos para los agricultores que compren las tierras”, señaló Zúñiga Huaco.

El exfuncionario de Autodema también advirtió de que con la posible aprobación del cambio tecnológico, el costo de las parcelas se incrementaría por encima de los US$ 9000 por hectárea.

Todo esto lo dio a conocer Zúñiga Huaco en la reunión de ayer con los consejeros regionales, en la sede de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

A la cita asistieron, aparte del gerente de Autodema, Marcelo Córdova, y el gerente general del gobierno regional, Gregorio Palma, siete especialistas invitados por los consejeros.

Al final de la cita, que duró más de cinco horas, los consejeros conformaron un comité técnico permanente de acompañamiento, integrado justamente por los especialistas invitados. Estos asesorarán a los consejeros durante el debate de la Adenda 13.

Los consejeros aseguraron que veían difícil aprobar la adenda antes del 28 de julio, como lo había prometido el gobernador Elmer Cáceres Llica. Primero, la revisarán, consultarán y debatirán a fondo.