Salvador del Solar: “No hay presos políticos en nuestro país”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que en el Perú “no hay presos políticos”, negando lo señalado por la bancada Fuerza Popular sobre la prisión preventiva que afronta su lideresa Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos y organización criminal.

Del Solar sostuvo que la impunidad en el principal problema del país, porque la corrupción se está resolviendo con la administración de justicia. En referencia a las exautoridades y políticos involucrados en casos de sobornos para beneficiar a empresas en megaproyectos de construcción como Odebrecht, OAS, entre otras.

“Es muy claro que somos un país democrático que respeta el orden democrático y la separación de poderes, y creemos que no hay presos políticos en nuestro país. Lo que tenemos es un proceso de lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad que, en realidad, es el principal problema porque la corrupción es un problema, pero sí hay justicia y lo está resolviendo”, declaró Salvador del Solar en TV Perú Noticias.

Prisión preventiva de Keiko Fujimori

Sin embargo, añadió que es válido el cuestionar los plazos de prisión preventiva impuesta a Keiko Fujimori, pero que el mismo sistema de justicia tiene herramientas para revertir medidas excesivas como en el caso de Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.

“Creo que es válido que se planteen preguntas del tipo ‘¿se está exagerando o no se está exagerando con la prisión preventiva?’. No solo de la señora Keiko Fujimori, en general. Se decía lo mismo, por ejemplo, con el expresidente Ollanta Humala y le ex primera dama Nadine Heredia y el propio sistema en su momento revirtió la prisión preventiva”, señaló.

Resaltó que a pesar de las complicadas situaciones legales de algunos líderes políticos, es importante “sacudirnos de prácticas que hasta hace poco se vieron como normales y que son inaceptables y no podemos volver a tener”.

Del solar sobre reforma política

El titular de la PCM subrayó el avance de la aprobación de los proyectos de ley sobre la reforma política. Agregó que la Comisión de Constitución, liderada por la fujimorista Rosa Bartra, han realizado un trabajo arduo por lo que se mostró confiado de que se logre la aprobación de las seis iniciativas antes del 25 de julio.

“Me parece que estamos yendo claramente en esa dirección (aprobación de las reformas) no es un trabajo fácil, porque es un tema complejo. Pero tenemos dictámenes ya aprobados ya en la comisión”, indicó.

Resaltó que las propuestas que se han aprobado mantienen la esencia y el espíritu de las propuestas iniciales del Ejecutivo, amparados en el voto de confianza del Congreso de la República.

“Es un trabajo arduo, yo reconozco además el trabajo que se está haciendo en la comisión, más allá del debate que es absolutamente natural en democracia, estamos avanzando y creo que podemos confiar en que llegaremos al fin de la legislatura con la ratificación que significó haber otorgado la confianza”, mencionó.

Respecto al dictamen que incluye elecciones internas cerradas para el 2021, Salvador del Solar señaló que se ha modificado con un criterio de razonabilidad y gradualidad para tener un tipo de "estación intermedia”.