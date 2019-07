Fiscal Jesús Fernández: "No soy un cuello blanco" [VIDEO]

El fiscal Jesús Fernández Alarcón, miembro del nuevo Equipo Especial para el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, aseguró que esta red criminal sí existe y se demuestra con las investigaciones que realizan. Sin embargo, remarcó que no forma parte de ella.

El magistrado señaló que tras las indagaciones se ha determinado que el exjuez supremo César Hinostroza tiene un papel importante como jefe y cabecilla de esta organización. “Yo soy quien ha pedido la prisión para él, su extradición y el que lo va investigar preparatoriamente una vez extraditado”, indicó.

Tras ello, aclaró que no apoya a "Los Cuellos Blancos del Puerto” y pidió no olvidar que fue él quien solicitó la prisión para Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y quien exhortó que se le ampliara a 36 meses la prisión preventiva en su contra.

“Yo soy objetivo y no soy un ‘cuello blanco’. Usted dice que he sido mencionado en un audio, ¿dígame cuál?”, sostuvo en entrevista a Canal N.

Al ser consultado si es amigo del cuestionado fiscal Pedro Chávarry, Fernández Alarcón atribuyó que es su “amigo institucional” porque ha trabajado 40 años en el Ministerio Público.

Por otro lado, el fiscal supremo aclaró que no está sindicado como coordinador de este grupo de trabajo y que sus colegas Rocío Sánchez y Sandra Castro trabajan con autonomía e independencia.

“Yo investigo a los altos funcionarios, la Fiscalía Superior a magistrados de primera instancia y la doctora Sánchez a quienes no son aforados ni semiaforados. No vamos a ser jefes. Cada fiscal actuará con autonomía e independencia, yo no voy a pedir cuentas absolutamente en nada a ellas”, remarcó.