Kenji Fujimori no piensa volver a Fuerza Popular

Por: Carlos Aguilar y Enrique Patriau

Fuerza Popular (FP) confirmó que está buscando acercarse a los congresistas de Cambio 21 (C21), algo que informó La República en su edición de ayer.

De acuerdo con la información recogida por este diario, la bancada de FP ha establecido contacto con legisladores de C21, en el contexto de la próxima elección de la Mesa Directiva, que se llevará a cabo a finales de este mes.

Consultado el legislador Héctor Becerril, respondió: “Ojalá que eso se dé. Estamos trabajando, consensuando, para que quienes se fueron en un momento dado de la bancada puedan regresar”. Según Becerril, se busca que se forme un solo grupo “como al inicio”.

Es más, se mostró a favor del retorno de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, suspendidos mientras dure el proceso penal por la presunta negociación de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Se trata, acaso, de la primera vez que un integrante de FP habla de la posibilidad de que Kenji retorne al partido que fundó su hermana, Keiko.

Sin embargo, fuentes del entorno de Kenji Fujimori, consultadas para esta nota, respondieron que él no estaba interesado en regresar a FP y compartir bancada con sus ahora excompañeros.

“Es imposible que él (Kenji) regrese a FP”, fue la respuesta, enfática, de uno de los colaboradores más cercanos del hijo menor de Alberto Fujimori.

Una impresión similar tuvo la legisladora de C21 Maritza García: “Me causa risa, extrañeza y hasta es un poco jocoso, porque él jamás volvería a la bancada de FP después de lo que le hicieron, y eso lo ha expresado a la interna”.

García añadió que el acercamiento de FP a los legisladores de C21 responde a la “desesperación” que el fujimorismo tiene por ganar las elecciones de finales de mes para la nueva Mesa Directiva. También advirtió que ella “jamás” se reincorporaría a FP. García, de forma reiterada, ha denunciado al fujimorismo por su comportamiento.

Cambio 21 fue creado por los disidentes de FP. La intención fujimorista de hacer volver a sus exmiembros –al menos a algunos de ellos– existe, tal como fue confirmado por Becerril. Otro asunto es que ellos finalmente decidan dar ese paso.

Muy complicado

El portavoz de C21, José Marvin Palma, consideró difícil que su grupo regrese a FP. Asimismo, aseguró que no han recibido “alguna invitación”. En estricto, esto es verdad. No ha habido propuesta de carácter formal, aunque la intención del fujimorismo existe, como lo reconoció Becerril ayer.

Palma aseveró –al igual que su colega García– que Kenji no tiene planeado reincorporarse a FP y menos de esta manera. “Soy amigo suyo y puedo decir que está tranquilo. Vende sus frutas, sus productos. No añora volver al Congreso. Ni siquiera ha puesto un recurso de amparo porque espera que la justicia haga su trabajo. Kenji no está desesperado”, declaró.

En tanto, la también integrante de C21 Lizbeth Robles dijo estar “sorprendida” por las declaraciones de Becerril sobre la posibilidad del regreso de Kenji a la bancada naranja.

En ese sentido, exhortó al vocero de FP, Carlos Tubino, a firmar un acuerdo en el que se comprometan a votar a favor del regreso del hermano de Keiko y de Ramírez y Bocángel.

“No sé si volveríamos (a FP). Nos han dicho que nos están proponiendo para ir a la Mesa Directiva. Nosotros no queremos volver. Podemos apoyar con nuestros votos, pero queremos que regresen nuestros compañeros”, declaró Robles.

Así, si bien existe el interés del fujimorismo por recuperar a quienes decidieron marcharse, la respuesta en C21 ha sido bastante fría. Todo lleva a pensar que FP deberá continuar con sus 54 escaños, si es que no pierde más en el camino.

Palma: “Es difícil regresar por todo el maltrato recibido”

- El vocero de Cambio 21, Marvin Palma, manifestó que es “difícil regresar a Fuerza Popular por todo el maltrato que hemos recibido”. Agregó que “es complicado que los ‘Avengers’ regresen a Fuerza Popular. No lo hemos evaluado. Seguimos firmes en nuestra bancada y esperamos continuar así”.

- Además, precisó que entre mañana y el lunes su grupo parlamentario tendrá una posición oficial frente a la eventual reelección del actual presidente del Parlamento, Daniel Salaverry (no agrupado).

- Todo hace indicar que Salaverry buscará postular de nuevo. Su posible rival sería Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), apoyado por un grupo de legisladores que impulsa una mesa multipartidaria para el periodo 2019-2020. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado al respecto.