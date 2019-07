José Luis Lecaros sobre Keiko Fujimori: “Definitivamente no es presa política”

Luego que la bancada Fuerza Popular anunciara impugnar a cortes internacionales la prisión preventiva contra su lideresa Keiko Fujimori por considerarla “presa política”, distintas autoridades han contradicho lo señalado. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, enfatizó que esta figura no existe actualmente en el país.

“(¿Keiko Fujimori es una presa política?) No, definitivamente no es una presa política porque el Poder Judicial, cuando dictó su detención no tuvo influencia política, fue en una resolución dictada de acuerdo con la ley en el expediente”, declaró a la prensa.

PUEDES VER Fuerza Popular recurriría a la OEA por suspensión de casación de Keiko Fujimori

Lecaros rechazó alguna intención política en las resoluciones judiciales. Tal como el grupo parlamentario mayoritario del Congreso asevera.

“Definitivamente lo que yo descarto es que las resoluciones del Poder Judicial tenga alguna influencia política. Se ciñen a los actuados en el expediente y a la ley. Ahora si hay intenciones políticas de otras personas, no lo sé”, mencionó.

Fuerza Popular anunció el último lunes que acudirán a la comunidad internacional para denunciar la situación penal que atraviesa Keiko Fujimori , en el marco del caso Odebrecht.

Prisión preventiva

El titular del Poder Judicial informó que ayer se revisaron en audiencia pública de la Corte Suprema los criterios que resuelven los pedidos de prisión preventiva.

“Ayer fue la audiencia pública (del pleno casatorio) en la que abogados y todas las personas interesadas han dado su parecer. Creo que los primeros días de agosto se estarán reuniendo nuevamente el pleno de magistrados supremos para tomar decisiones correspondientes que estarían publicadas unos 15 días después”, destacó.

Precisó que tras un segundo pleno, los acuerdos de los magistrados supremos podrían estar publicados en unos 15 días y que estos marcarán un precedente en la evaluación de los pedidos de prisión preventiva y deberán ser respetados por todos los jueces del país.

Subrayó que todos los acuerdos casatorios que se tomen en Pleno son vinculantes para todos los jueces de la República.