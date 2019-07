Congreso instala Bancada Verde para promover medidas ambientales

El Congreso instaló la mesa multipartidaria ‘Bancada Verde’, la cual fue iniciativa de la congresista Ana María Choquehuanca y tiene como fin que se promuevan iniciativas legislativas ambientales.

A la sesión de instalación de esta mesa multipartidaria asistieron Ana María Choquehuanca, Guido Lombardi, Jorge del Castillo, Wilbert Rozas y Marvin Palma.

“Es urgente llegar a consensos multipartidarios para impulsar medidas de desarrollo que armonicen con la necesidad de preservar el medio ambiente”, señaló Ana María Choquehuanca, pese a que ya se han venido presentando trabajos para la protección del medio ambiente.

La legisladora Ana María Choquehuanca también consideró que es “imprescindible construir un marco jurídico propicio para el desarrollo sostenible”. “El cuidado del ambiente y las medidas frente al cambio climático han dejado de ser un tema partidario e ideologizado, para convertirse en una necesidad de la que depende nuestra propia supervivencia como seres humanos”, añadió.

La mesa multipartidaria se encuentra planeando un “Pleno verde” en el que se traten temas ambientales. Apra, Fuerza Popular, Frente Amplio,Bancada Liberal, Cambio 21, Acción Popular, APP, Nuevo Perú, Acción Republicana son las bancadas que forman parte de la ‘Bancada Verde’.

Recientemente, Ana María Choquehuanca también se refirió a Luis Castañeda, exalcalde de Lima, quien habría recibido de dinero de OAS. “Ya no es novedad lo que está pasando. Dejemos que la Fiscalía, el Poder Judicial cumplan su rol. Establecer en qué más estuvieron. Esto no es nada bueno para el país, a mi cada vez me sorprende más la capacidad de ha habido tanta corrupción, pero vamos a esperar, hay que establecer siempre la separación de poderes y que ellos hagan su trabajo”, señaló a Correo.

“Si nosotros los escuchamos en campañas, donde inclusive han intentado volver a la Municipalidad de Lima, hay que darles la presunción de inocencia, y que puedan establecer qué tan inocentes son”, añadió.